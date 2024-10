raka dojke

[Sponzorirani članak]

Odnajčešće obolijevajuživota, ali u novije vrijeme sve češće obolijevaju i, pogotovo u. Potvrdila nam je to i Maja Vrhovac , dr. med. specijalist radiologije iz osječke, koja je istaknula da smo, nažalost, svjedoci da je u današnje vrijemepovećana u općoj populaciji i da se javlja u sve mlađih žena.Točan uzrok iza tog fenomena, iako ona navodi kako se nedvojbeno može povezati sa, koji je opterećenživotnim navikama iritmom punim stresa.”, objašnjava dr. med. Vrhovac.Postoji pritom teorija da bibroja slučajeva kod mlađih žena mogao biti povezan s. Zaključci iz posljednjeg izvještaja ističu da bi pad stope fertiliteta mogao doprinijeti porastu broja slučajeva. Naime, žene koje nisu rađale ili koje su prvo dijete rodile nakon 30. godine imaju nešto veći rizik od raka dojke, dok višestruke trudnoće i rana trudnoća smanjuju rizik.U svakom slučaju, realnost jest takva da bi se žene trebale ranije početisvojih grudi. Dr. med. Vrhovac savjetuje da se prva mamografija za pregled dojki kod žena, obavi nakon 40. godine života, s time da pacijenticama preporučuje da već u ranim 20-ima krenu sa. Spomenuti je postupak, kaže,budući da svaka žena dobro poznaje svoje tijelo i brzo može primijetiti sumnjive promjene. Stoga je preporučljivo da žena učini samopregled jednom mjesečno nakon menstruacije kada su dojke najmanje napete i kada je najlakše primijetiti eventualne promjene.Navedene se preporuke mijenjaju u slučaju da se osoba nalazi u, onda je preporuka da se s dijagnostičkim pregledima. To se odnosi na žene koje općenito imaju povećan rizik da tijekom života razviju malignu bolest dojke.”, navodi specijalist radiologije.Bitnu uloguprepoznala je ikoja je nedavno lansirala kampanju “ Ne pazim dok ne opazim ” u sklopu koje želi potaknuti građanke i građane nao svom zdravlju. Spomenuti projekt ima više faza – u rujnu je fokus bio na, dok je ovaj mjesec naglasak nas obzirom na to da je listopad posvećen. Upravo zato Croatia Poliklinika nudina ultrazvuk i mamografiju kako bi potaknula žene da se odazovu na preventivni pregled dojki.Dr. med. Vrhovac nam je odmah objasnila razliku između te dvije pretrage. Kako kaže, osnovna razlika je u tome što mamografski uređaji koristeza snimanje dojki, dok je UZV dojki koristiza snimanje dojki, te je samim time neopterećen ionizirajućim zračenjem.”, pojašnjava Iako mamografski uređaji koriste ionizirajuće zračenje, dr. med. Vrhovac ističe da su u suvremenim uređajima doze zračenjaza zdravlje pacijentica, samim time je korist navedene pretrage višestruko veća nego potencijalna šteta. Ultrazvuk dojki je pritom metoda bez ikakvog rizika za zdravlje i može se ponavljati koliko je god puta potrebno.