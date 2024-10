pretežno vedro i toplo vrijeme

bez padalina

pretežno vedro vrijeme

20°C

17°C

slab do umjeren istočni vjetar

promjenjivo oblačno

slab do umjeren istočni vjetar

do 10°C

do 19°C

pretežno sunčano vrijeme

15°C

umjeren do jak istočni vjetar

9°C

15°C

Foto: Osijek031.com/Arhiv

I u novom tjednu listopada očekuje nas. Malo tmurnih oblaka u četvrtak i petak, ali za sadaDanas i sutra prevladavat će. Danas dnevna temperatura do, a sutra douzU četvrtak i petak bit će, ali bez padalina. Puhat će. Jutarnja temperatura, a dnevnaZa subotu i nedjelju prognostičari najavljuju. U subotu će uz dnevnu temperaturu do, zapuhati. Jutarnja temperatura za vikend do, a dnevna do