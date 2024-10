prometna nesreća

64-godišnji vozač

neprilagođene brzine

udario u nosač prometnog znaka

pobjegao s mjesta

1,88 promila

260 eura

2.650 eura

920 eura

Foto: Osijek031.com/Arhiv

U Belišću se jučer u 16,30 sati dogodilas materijalnom štetom u kojoj je sudjelovao jeosobnog automobila koji je uslijedkretanja izlaskom iz kružnog tokai postavljenu opremu ceste.Nakon prometne nesreće vozač jedogađaja prometne nesreće.Ubrzo nakon što su ga policijski službenici pronašli kod vozača je utvrđena prisutnost alkohola u krvi odte je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola, izvijestili su iz policije.Za izazivanje prometne nesreće predviđena je novčana kazna u fiksnom iznosu odZa prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola u koncentraciji iznad 1,50 promila alkohola u krvi predviđena je novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora od 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju do 12 mjeseci i do 6 bodova.Za prekršaj bijega s mjesta događaja prometne nesreća s materijalnom štetom predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju do 6 mjeseci i do 3 boda.