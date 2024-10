30% novih pretplatnika HNK-a u Osijeku

Tekst: Narcisa Vekić/HNK

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Uspjesi se ne događaju slučajno ni preko noći pa je čakrezultat pomnoga. Ova je činjenicai za upravu i sve djelatnike kazališta, zahvaljujući kojoj još sigurnijim koracima kroče u novu,– ističu iz HNK-a, zadovoljni što su uspjeli zadržati prošlogodišnje cijene pretplatničkih paketa, i to zahvaljujući financijskoj potpori Grada Osijeka.Već je prošla sezona dala nagovijestiti da je osječko kazalište imaplovidbe – osim već očekivanih redova za baletu studenom i prosincu, i komedijau režijijednako je odjeknula kod publike. Prije premijere, na neviđeno, rasprodano je 17 izvedbi. Redovi su bili pred blagajnom HNK-a, a i online prodaja polučila je sjajne rezultate.Gostovanja po zemlji i inozemstvu stalno se nižu, a pred ansamblom je već16. listopada u matičnoj kući, nakon čega gostuju unaNema razlogasličan scenarij i za sezonu koja je tek započela i to premijerom Puccinijeveih dviju opera u jednom činu -(u režijii pod ravnanjem maestra, u petak, 11. listopada), nakon kojih slijedi kultna drama, čija vrijednost leži i u društvenom i povijesnom, ne samo književnom i kazališnom kontekstu, kao i u problematiziranju pitanja osobnoga i kolektivnoga morala. Ugledat će svjetlo u petak, 8. studenoga, kao još jedan koprodukcijski projekt s. Redatelj je, dramaturginja, a oboje su i u glumačkoj podjeli.Ostatak sezone, podsjetimo, donosi još, kako u glazbenom, tako i u dramskom repertoaru, a očekuje nas i balet, koji će biti izveden punih 126 godina nakon praizvedbe i to zahvaljujući financijskoj potpori. Za produkciju i umjetničku izvedbu bit će zaslužan HNK u Osijeku.Uz sve to, kao i ostale najavljene premijerne naslove, bilo je to očito dovoljno jamstvo Osječanima da HNK-u ukažu povjerenje i podrže dugoročni opstanak, razvitak i uspjeh kazališta.