PU osječko-baranjske

alkoholiziranim vozačima

39-godišnji vozač

1,63 promila

35-godišnji

1,31 promila

2.650 eura

29-godišnja

1,22 promila

1.990 eura

56-godišnji

1,96 promila

2.650 eura

26-godišnji vozač

2,10 promila alkohola

2.650 eura

39-godišnji

1,36 promila

1.990 eura

Foto: Osijek031.com/arhiv

Tijekom vikenda policijski službeniciimali su pune ruke posla sU Osijeku je jučer u 1,35 sati u nadzoru prometa zatečenosobnog automobila kojem je utvrđeno da je imaoalkohola u krvi.U Antunovcu je u subotu u 23,40 sati u nadzoru prometa zatečen jevozač teretnog automobila kojem je utvrđeno da je imaoalkohola u krvi. te je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja.Za navedene prekršaje vozačima predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu od, zaštitna mjera upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 6 mjeseci i 6 bodova.U Osijeku je u nedjelju u 2,55 sati u nadzoru prometa zaustavljenavozačica osobnog automobila kojoj je utvrđeno da je imalaalkohola u krvi.Za navedeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 2 mjeseca i 4 boda.U Semeljcima je jučer u 1,05 sati u nadzoru prometa zatečenvozač osobnog automobila kojem je utvrđeno da je imaoalkohola u krvi.Za navedeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova.U Valpovu je u subotu u 23,40 sati u nadzoru prometa zatečen jeosobno automobila kojemu je utvrđeno da je imaou krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.Za navedeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu odili kazna zatvora do 60 dana, te zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova.U Zoljanu je u petak u 9,20 sati u nadzoru prometa zatečenvozač osobnog automobila kojemu je utvrđeno da je imaoalkohola u krvi.Za navedeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 6 mjeseci i 3 boda.