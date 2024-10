Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO)

Naša udruga je posvećena proizvodnji i promociji kulena već sedamnaest godina. Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla za Baranjski kulen bio je jedan od prvih projekata zaštite hrvatskih proizvoda u Europskoj uniji pa su podršku tom projektu pružili i EBRD i FAO te osigurali obuku i tehničku pomoć javnim tijelima prilikom uspostave sustava certifikacije i usklađivanja s EU standardima kvalitete i sigurnosti hrane. Kroz sve ovo vrijeme ostali smo u kontaktu s FAO stručnjacima koji su prepoznali razvoj proizvodnje i naše ostale projekte kao podlogu daljnjeg razvoja i proizvoda i regije

ovaj tjedan je među svoje značajne priče uvrstila. Veliko je to priznanje proizvođačima kulena s područja Baranje gdje je kulen bio i ostaoNa FAO-vim stranicama Baranjski kulen je predstavljen kaokojem se dodaje mte se puni u. Zahvaljujućizrenja proizvod ima poseban dimljeni i pikantni okus. Tradicionalno se jede u posebnim prigodama u krugu obitelji, a posebno je poželjankoji dobiva na popularnosti i kao međunarodna delicija koja nosi oznaku zaštićenog zemljopisnog podrijetla EU. Za dobivanje zaštićene oznake zaključno je bilo osnivanje udruge jer jedino udruga može biti nositelj zaštite., predsjedniki direktor, u proizvodnji kulen je cijeli život. Posebno je ponosan na rast i razvoj udruge koja je osnovana 2007. godine te izgradnju imidža Baranjskog kulena koji je FAO promovirao u. Baranjski kulen je službeno zaštićen i registriran u EU u rujnu 2015. godine kada je održano i predstavljanje proizvoda u Europskom parlamentu.“ istaknuo je Komlenić te dodao da se u ovom trenutku proizvodnjom Baranjskog kulena bavePodršku razvoju kulenarstva u Baranji dao je gradinvesticijom uu Branjin Vrhu u kojoj proizvođači imaju uvjete za cjelogodišnju proizvodnju ove delicije i to u kontroliranim uvjetima. Kuću Baranjskog kulena kao zajednički projekt Grada Belog Manastira i udruge proizvođača Baranjski kulen sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a sama kuća omogućila je registriranu proizvodnju te održivi rast i razvoj za nekoliko proizvođača članova udruge.Nastavak uspješne priče proizvođača kulena je suradnja ss kojom su osmišljeni posebni projekti važni za promociju kulena koji se održavaju u Kući Baranjskog kulena. To je prije svega nacionalno ocjenjivanje kulena na kojem se okupljaju najvažniji proizvođači iz svih dijelova Hrvatske te Festival kulena kroz koji se Baranja promovira kao premium gastro manifestacija.