16 nedjelja

sami biraju

trgovine i trgovački centri

otvoreni

Konzum:

Lidl

Plodine

zatvoreno

Studenac

Eurospin

zatvoreno

Kaufland

zatvoreno

Spar

zatvoreno

NTL

Portanova

zatvoreno

Mall Osijek

Emmezeta

zatvoreno

Retail park Gacka

zatvoreno

Pevex

zatvoreno

Metro

zatvoreno

Stop Shop Osijek

zatvoreno

Tržnice

Napomena : Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Od ove godine trgovine smiju raditiu godini, a trgovine i trgovački centrikoje će to nedjelje biti.U nastavku možete provjeriti koje ćebitiove nedjelje u Osijeku:- Sjenjak 133, Ulica hrvatske republike 21 od 8:00 do 13:00 sati- Zeleno polje od 8:00 do 14:00 sati- Bednjanska ulica, Kralja Petra Svačića od 08:00 do 18:00 sati- Trg B. J. Jelačića, Bosutsko naselje, Dubrovačka, Sv. Roka, P. Svačića, Vatrogasna, Srijemska, Krstova, A. Kanižlića, I. Gundulića, Učka, Anina, Divaltova, Ilirska, Ružina ulica od 8:00 do 13:00 satiV. I. Meštrovića, Ulica Ljudevita Posavskog od 8:00 do 17:00 sati- od 9:00 do 21:00 satRadno vrijemeprovjerite ovdje