Izazovi i prilike vinske industrije u Republici Hrvatskoj

Mijenjaju li milenijalci i generacija Z vinsko tržište

Konferencije GO

10. listopada 2024.

Centru za posjetitelje Tvrđa

Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), Turistička zajednica OBŽ-a i Udruga Graševina Croatica

mišljenja, stavova, iskustava i ideja

Krunoslav Karalić

Mirela Kalazić, Renato Krčmar

Ivana Jurić

Graševina je naša gospodarski najznačajnija sorta koja u proizvodnji čini 25 % površina i gotovo 45 % proizvedenog vina. Od ove sorte vinari proizvode široku lepezu mirnih vina te pjenušava vina. S obzirom na količine i kvalitetu, pri čemu je 80 posto vina u kategoriji kvalitetnih i vrhunskih vina, graševina kao sorta ima daleko najveći izvozni potencijal te može biti lokomotiva i za ostala hrvatska vina. Stoga graševina svakako zaslužuje posebnu pozornost i ovakvu konferenciju na kojoj se raspravlja o aktualnim izazovima u proizvodnji i mogućnostima marketinške prezentacije te novim načinima komunikacije prema potrošačima osobito mladim pripadnicima Z generacije

Krunoslav Karalić

smanjenje randmana vina

Vino nastaje u vinogradu!

ranu berbu

Darko Preiner

Mladen Papak

Jurica Belle

Vjekoslav Stojišić

Ivan Prša

Mislav Matišić

Obiteljski je koncept poprilično dobar ali ipak ne možemo sve sami. Ja sam i vlasni i enolog i tehnolog i komercijalist i vozač, a onda se ne mogu baviti osnovnim poslom, a pravi enolozi znaju da vino raste u vinogradima, jer će kvaliteta grožđa odrediti kvalitetu vina

Ne smije se dozvoliti da se vina promatraju primarno kroz prizmu tehnologije već se proizvodnja kvalitetnih vina treba bazirati na kvaliteti sorte. Ne bi se trebalo događati da nam je boca ili etiketa skuplja od grožđa koje smo koristili

klimatskim promjenama

Cuvee

Mlađim generacijama pričajte priče!

mladim je generacijama

Hrvoja Periše

Ivana Jurić

Katarina Horvat

Saša Špiranec

Ana Radišić

Suzana Emes

milenijalci i generacija Z

“ i „“ bile su glavne teme ovogodišnjekoju suu osječkom, uz suorganizaciju, organiziraliKonferencija se organizira u Osijeku već treću godinu zaredom, a nakon dva panela sudionici su imali prigodu nastaviti razmjenuuz tradicionalno promenadno kušanje vina Slavonije i Hrvatskog Podunavlja.Okupljenim vinarima i vinogradarima, vinskim stručnjacima, predstavnicima vinske industrije kao i komunikatore i influencere te ljubiteljima vina su se ovom prigodom u svojstvu organizatora kratko uvodno obratiti, v. d. ravnatelja HAPIH-a, izaslanica župana OBŽ-a, predsjednik Udruge Graševina Croatica i, direktorica TZ OBŽ-a.“, rekao je uvodno izv. prof. dr. sc.. Oslikavajući ovogodišnju vegetacijsku sezonu istaknuo je kako su, obzirom na vremenske uvjete u ljetnim mjesecima, s vrlo visokim temperaturama, sve faze razvoja i dozrijevanja grožđa uranile u odnosu na višegodišnji prosjek, zbog čega je i berba započela ranije. Isto tako, utjecale su i nau svim vinogradarskom regijama za otprilike 20 %.I iskusni i dugogodišnji vinogradari ne pamte ovakokoja je primarno uzrokovana ovogodišnjom sušom, što je uz nekoliko olujnih vremenskih nepogoda, za posljedicu imalo značajno smanjenje uroda, no unatoč tome vinari vjeruju da dobro procijenili početak berbe s izbalansiranim omjerom kiselina i šećera te će postići dobru kvalitetu laganih i svježih vina. No godina je pokazala kako je krajnji čas za planiranje uvođenja navodnjavanja u nasade., sveučilišni profesor na Agronomskom fakultetu u Zagrebu,, vlasnik Vinarije Papak,, operativni direktor za prodaju u Belju,, voditelj prodaje u ENOZOIK-u, te, voditelj Centra za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo HAPIH-a, raspravljali su o izazovima i prilikama vinske industrije u Hrvatskoj. Na ovom je panelu koju je moderiraoiz Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, između ostaloga, istaknuta je zahtjevnost i složenost ove proizvodnje, kompleksnost uzgoja vinove loze kao i proizvodnje vina i u tom kontekstu značaj edukacije i znanja proizvođača te uključenost struke kao one koja će iznaći moguća rješenja za izazove s kojima se vinogradari i vinari svakodnevno suočavaju.Na pitanje educiranosti i znanja svakako je nadovezuje i sveprisutni problem nedostatka kvalificirane radne snage obučene za specifične poslove ponajprije u vinogradarstvu, koju je istaknuo iločki vinar Papak preporučujući koncept obiteljske vinarije kao moguće rješenje.“, zaključio je Papak.“, rekao je prof.dr.sc. Preiner i dodao da je u kontekstu prilagodbepromjena sorte svakako jedna od opcija ali nije jednostavna. Znanost bi htjela sortom riješiti probleme ali ju ne možemo u potpunosti mijenjati jer tako gubimo i tipična prepoznatljiva autohtona vina. Jedan od smjerova selekcije je odabir prirodnih mutacija osobina koje tražimo, kao primjerice otpornost na stres, ali je ova selekcija vrlo ograničena.Kada je riječ o tržištu, Belle je istaknuo kako treba pomno pratiti trendove ali istovremeno i stvarati trendove. Osluškujući tržište u želji da ponude nešto novo, Belje je kreiralo novu liniju proizvoda, namijenjena mlađim generacijama, koje je vrlo dobro primljeno.Upravoposvećen drugi panel u kojem su pod moderiranjemiz Udruge Graševina Croatica sudjelovali, direktorica Turističke zajednice OBŽ-a,, brend, event i marketing menadžerica EDukOS gimnazije i vlasnica HORKA komunikacija,, vinski stručnjak,, voditeljica podcasta "U oblacima s Anom Radišić" i, influencerica.U traženju odgovora na pitanje mijenjaju livinsko tržište panelisti su, između ostaloga istaknuli kako su mlade generacije puno otvorenije u komunikaciji i žele izraziti svoje mišljenje, mladi vole učiti po modelu, i svakako vole čuti priču, vole čuti o tradiciji, tko radi u tom vinogradu, vole vidjeti kako se preša, tko je taj vlasnik, ali to im sve treba biti ispričano preko društvenih mreža i na njihovom jeziku. Primijećeno je kako mladi propitkuju i iskazuju interes za lagana vina. Potrebno je prilagođavanje komunikacije vinarija generaciji Z, s naglaskom na autentičnost. Koja jedna od izazova istaknuta je i generalno potreba educije ugostiteljskih radnika o kvaliteti vina te prezentaciji tih vina gostima, posebice stranim turistima.