S obzirom da je Spartan World Championship Hvar 2024 najvažniji događaj u Spartanovom globalnom kalendaru događaja u 2024. godini, s lokacijom nismo smjeli pogriješiti. Grad Hvar me oduševljava svojom spektakularnom ljepotom i jedinstvenim okruženjem. Vjerujem da će se na Hvaru održati jedan od najboljih Spartan događaja ikada, a očekivanih 2.500 natjecatelja govori u prilog tome da će Hrvatska i grad Hvar na vikend postati centar svijeta. More, blaga klima i nevjerojatna vizura Hvara predstavljat će nezaboravno iskustvo za sve natjecatelje događaja što je meni kao vlasniku brenda iznimno bitno. Ovaj događaj predstavlja kulminaciju našeg rada i predanosti te ga s nestrpljenjem očekujemo

Nepokolebljivo smo podržali realizaciju ovog događaja, vjerujući u potencijal Hvara kao, možda ne idealne, ali zasigurno jedinstvene destinacije za ovakvu vrstu natjecanja. Iako su prirodne ljepote i kulturno-povijesna baština nesumnjivo glavni aduti Hvara, današnji posjetitelji traže dodatni motiv dolaska. Sport kao razlog dolaska zdravi je motiv, a Hvar ima izvrsne preduvjete za razvoj outdoor aktivnosti, što ga čini savršenom lokacijom za Spartan utrku. Organizacijski izazovi na otoku su, naravno, veći nego na kopnu, no uvjereni smo da će ovaj događaj biti ponosni na njegovu realizaciju.

Posebno nas veseli činjenica da je Spartan utrka inkluzivna i pristupačna svim dobnim skupinama. Vjerujemo da će projekti poput Spartan utrke doprinijeti viziji održivog i kvalitetnog turizma, otvoriti nove mogućnosti za razvoj sportskog turizma te potaknuti osobne promjene prema zdravijem načinu života.

Sa Spartan Race-om i OCR utrkama općenito prvi put sam se susreo 2019. godine u Mađarskoj kada sam otrčao Beast utrku. Na dosta zahtjevnoj stazi i protiv jake konkurencije ostvario sam dobar rezultat, ali zbog obaveza i studiranja nisam mogao putovati po Europi i sudjelovati na ostalim Spartan utrkama.

Vijest da je Spartan Race došao u Hrvatsku iskreno me obradovala te sam sretan što možemo kroz ovakve događaje pokazati ljepote Hrvatske, a ovom prilikom i stvarno jedno od najljepših mjesta kao što je Hvar.

Izuzetna nam je čast u Hvaru ugostiti jedan od tri najveća sportska događaja u Hrvatskoj 2024. godine, u kojem sudjeluju natjecatelji iz 36 država svijeta. Hvar još jednom ima priliku pokazati se kao izvrstan domaćin i idealna destinacija za sportska natjecanja i aktivnosti na otvorenom. Lokacije na kojima će održavati utrke, naša spektakularna prirodna i kulturna baština pružit će izuzetan doživljaj svim sudionicima.



Organizacija same manifestacije je na visokoj razini, stoga zahvaljujem prije svega CEO Spartana Joe De Sena i njegovom timu na inicijativi i prepoznavanju potencijala i prednosti Hvara, kao i čitavoj organizacijskoj ekipi Spartana. Posebno zahvaljujem svim našim lokalnim partnerima, službama sigurnosti, volonterima i građanima koji će dati svoj doprinos u ovoj svjetskoj promociji Hvara i Hrvatske kao vrhunske sportske destinacije.

Službenom konferencijom za medije započeo je(engl. OCR) koje kroz razne načine testiranatjecatelja, ali i pomiče one psihičke, a održava se na Hvaru.Grad punkoji odiše spojem nekih prošlih vremena i suvremenosti bio jeza domaćina Svjetskog prvenstva., viši potpredsjednik Spartana, izjavio je kako je zajedno sa svojim timom pomno analizirao nekoliko lokacija koje bi bile prikladne za domaćinstvo svjetskoga prvenstva te da su se grad Hvar i Hrvatska nametnuli kao najbolje rješenje: „“.Ovaj će komadić raja obasjanod 10. do 13. listopada posjetiti više odiz čak 36 država svijeta koji će se natjecati u jednoj od 5 disciplina –. Utrka na 10 kilometara s 25 prepreka naziva se Super, a ona duga 21 kilometar i 30 prepreka je Beast.Disciplina u kojoj se održava svjetsko prvenstvo –– utrka je na 5 kilometara s, a uz nju po prvi puta u povijesti Spartan utrka na Hvaru se trči i svjetsko prvenstvo na. Ova je utrka uvrštena i u program Olimpijskih igara koje će se 2028. godine održati uu sklopu modernog pentatlona.Spartan World Championship Hvar 2024 će se, osim u gradu Hvaru, pratiti i putem malih ekrana zahvaljujući prijenosu na HTV-u, a uz Hrvatsku još će 15 tržišta diljem svijeta uživo pratiti neustrašive Spartance u utrkama života dok će snimka prvenstva biti emitirana na dodatnihDirektorica Turističke zajednice grada Hvara,, komentirala je dolazak Spartan World Championship Hvar 2024: „“ te nadodala: „O grandioznostigovori i činjenica kako će se i neka od najzvučnijih imena OCR svijeta natjecati na najprestižnijem događaju godine za ukupni nagradni fond od, a među njima posebno se ističuiz Španjolske,iz Nizozemske,iz Poljske,iz Amerike, teiz Rusije koji će se natjecati u najmlađoj disciplini – 100 metara s preprekama. Na svjetskom prvenstvu u kategoriji Sprint gledat ćemoiz Italije,iz Amerike,iz Ujedinjenog kraljevstva,iz Nizozemske,iz Poljske,iz Rusije.Među mnogobrojnim svjetskim sportašima koji će svoje tijelo dovesti do granica izdržljivosti, ističe se ikoji će, uz Sprint, sudjelovati i u utrci na 100 metara s preprekama. „“, izjavio je Jozo te nadodao, „Grad Hvar će, uz, biti predivna kulisa i zana kojoj će se natjecati djeca uzrasta od 4 do 14 godina na stazi koja će, ovisno o uzrastu, varirati od 1 do 3 kilometra duljine. Nakon uspješno istrčane utrke, uz medalju i ostale posebne nagrade, djeca će moći upoznati i družiti se s– hrvatskim veslačem i trostrukim zlatnim i jednostrukim srebrnim pobjednikom na Olimpijskim igrama koji će svoju fizičku snagu i spartanski duh također okušati u Beast utrci.“ - rekao je gradonačelnik grada Hvara, Rikardo Novak.Uz grad Hvar, veliku podršku projektu dao je i Stari Grad koji je ustupio svoje gradske površine za održavanje trodnevnog pripremnog OCR trening kampa WC OCR Training Camp Stari Grad u kojem su svi natjecatelji događaja, koji su u destinaciju došli prije početka Spartan World Championship Hvar 2024. događaja, imali priliku održavati svoju fizičku spremu kako bi u najboljem mogućem duhu i fizičkom stanju dočekali ovaj spektakularni događaj.Uz ljepotu destinacije, natjecatelji će moći uživati i ugrada Hvara u sklopu Spartan Restaurant Weekend-a tijekom kojeg će u više odpo prilagođenim cijenama moći uživati u raznolikim jelovnicima.