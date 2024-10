Osijek

se ove godine po deveti put pretvara uzahvaljujućiOvogodišnje izdanje revije donosikratkometražne filmove, od onih koji osvajaju festivale do novih osječkih produkcija. Tijekom dva dana, RUNDA će vas provesti kroz– od bezbrižnih trenutaka do dramatičnih preokreta. Osijek ćezasigurno biti filmski grad, amjesto za one koji se u tu činjenicu žele uvjeriti.Ovogodišnja će Filmska RUNDA započeti razgovorom o budućnosti grada u kojem već devet godina postojimo. Na okruglom stolu koji će u petak točno u podne u prostoruotvoritiu Osijeku želja nam je potaknuti dijalog upravo o Osijeku kao filmskome gradu. Cilj je razgovora predstavnika struke, publike i Grada doći do konstruktivnih smjernica i prijedloga za strateško uključivanje dugoročne filmske edukacije i poticanje filmske proizvodnje na području Grada Osijeka.Nakon popodnevnog druženja u Kulturnom centru, u prvom ćemo projekcijskom bloku ovogodišnje revije u kinu Urania, “”, predstaviti različite tipove filmskih narativa koji su uprizorili Osijek tijekom posljednjih nekoliko godina. Od nagrađivanoga studentskog igranog filma, koji kroz vrlo precizno isprepletene tabloe na suvremen način odaje hommage djetinjstvu u Retfali, preko živopisnih osječkih likova u dokumentarističkome insertu, do kratkih isječaka iz komičnoga pilota produkcije s osječkom adresom, Produkcije 187, Tetak i nezavisnoga dugometražnog filma Frka, zaplovit ćete gradom na Dravi na jedan filmski nepredvidljiv, svjež i uzbudljiv način.Prvi ćemo dan zaključiti sa šest recentnih, nagrađivanih i festivalski zamijećenih filmova u programskom bloku “”. Ovaj će blok predstaviti kratke filmove pod zajedničkim nazivnikom zamrznutih trenutaka. Ovi filmovi prikazuju stanja uhvaćena u svojevrsnoj neponovljivosti, ponekad blažena i bezbrižna – kao u dokumentarnom filmu, Razmazit ćeš dite, a ponekad u tekućem sukobu s iznenadnom promjenom –Izuzetno nas veseli i premijerno osječko prikazivanje posljednjega filmačuvenoga osječkog redateljate filma, ovog ljeta nagrađenog prestižnom Zlatnom palmom na 77. festivalu u Cannesu.Drugi dan revije prošle je godine obilježio susret i autorska večer s nagrađivanom redateljicom i scenaristicom, a ove ćemo godine tu praksu ponoviti. Ovogodišnji je gost Autorske RUNDE, redatelj i scenarist nagrađivana filma, koji je tijekom prikazivanja na RUNDI više puta osvojio srca osječke publike, te filma, kojem su prije dvije godine dodijeljena najviša priznanja u. Film je u međuvremenu prikazan i nagrađen na više od pedeset festivala u cijelome svijetu.Riječ je o redatelju jedinstvenoga senzibiliteta koji pristupa filmu s velikom pažnjom i rijetko opipljivom emocijom. Večer ćemo započeti “” – pogledat ćemo pet filmova koji su u nekom trenutku redateljeva života oblikovali način na koji promišlja o filmu. Tako se “Jurin izbor” ističe promišljenim suvremenim naslovima izraženoga autorskog pristupa –, U međuvremenu, namjenski filmte uključuje dva kultna naslova kratkometražnog kanona – igrani film snovite teksturete dokumentarac. Filmovi su zamišljeni kao uvodni sadržaj uoči, razgovora s gostom koji će se održati odmah nakonprojekcije. “” zamišljena je kao razgovor autora s publikom koji nudi gledateljima priliku zaviriti u pojedinosti nastanka filmskoga djela, a gostujućim filmašima podijeliti dio svojega zatvorenog toka misli koja se razvija usporedno s dugogodišnjim autorskim radom na filmu.Posljednji blok ovogodišnje revije “SUSTAVI & EKOSUSTAVI” nudi uvid u šarenolik dijapazon različitih sustava — razigranih bića koja pokušavaju riješiti zajednički problem (j), poetskih misli isprepletenih pejsažem raritetnog i znamenitog krajolika () te urbani ekosustav prometnog kaosa (animirani film). Igrani filmistražuje čaroliju života u bračnoj zajednici dok filmovii debitantski film osječkog autora(poznatijeg kao Kandžija) Besplatno kino tematiziraju egzistencijalnu tjeskobu boravka u sustavu u kojem metafizički ne pripadaju.Ulaz na projekcijeje za sve posjetitelje. Aktivnost programa provodi se uz financijsku podršku HAVC -a, DHFR-a, Zaklade "Kultura nova", grada Osijeka, Osječko –baranjske županije, Turističke zajednice grada Osijeka i Turističke zajednice Osječko –baranjske županije