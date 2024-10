nepovoljnih vremenskih uvjeta

Ove nedjelje, prema svim prognozama koje smo pregledali, vrijeme će nam biti naklonjeno! Veselimo se ponovno trčati, joggirati i prošetati s Osječanima kako bismo podigli svijest o nestancima djece i zato hvala svima koji će doći i s nama provesti ovu nedjelju

Foto: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Nakon što su prije dva tjedna morali odgoditi utrku zbogponovno okuplja Osječane na jedinstvenom obiteljskom događaju posvećenom dizanju svijesti o nestancima djece i to oveUz pokroviteljstvoi podršku organizacijeponovno se organizira utrka "", koja će se održati ove nedjelje na lijevoj obali Drave, s početkom u. Utrka ima cilj, a svi sudionici pozvani su da zajedničkim snagama simbolično pretrče, prohodaju ili pređu– jedan za svaki nestanak djeteta prijavljen tijekom prošle godine u Hrvatskoj.Trasa utrke proteže se od Skate parka do ZOO-a i natrag, što iznosi ukupno 5 kilometara.Prijave za sudjelovanje moguće su na licu mjesta sve do 9:45, ali i putem obrascaVelike i male sudionike očekuje bogati program nakon utrke - igre na otvorenom i kreativne radionice u suradnji s udrugom Plantaža, plesni nastup studija Shine, divovski besplatni napuhanci i još mnogo toga.”, kažu organizatori.Prema podacima MUP-a, tijekom 2023. zabilježeno jeiz obiteljskog doma. Većinom se iz obiteljskog doma udaljuju djeca starija od 14 godina (295), no zabrinjava i velik broj djece mlađe dobi (73). Zabrinjava podatak da je u 15 slučajeva za vrijeme bijega nad djetetom počinjeno kazneno djelo i to u pet slučaja seksualni delikti. Protekle godine bijegovi iz ustanova dosegli su brojku od 2006, što je povećanje za 67,4 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno je zabilježeno 2374 nestanaka djece.Na događaj su dobrodošli svi bez obzira na fizičku kondiciju, obzirom da utrka nema pobjednika. Njezin je cilj skrenuti pozornost građana i javnosti na nestanke djece iz obiteljskog doma i ustanova te osvijestiti uzroke nestanka u različitim okolnostima. Također, želja je ukazati na koji način obitelji i bližnji nestale djece mogu potražiti pomoć i podršku Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u tim situacijama.