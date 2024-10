osvrte, intervjue, prikaze i najčešće uživam u tom

i gledanja i pisanja

bez predumišljaja, kalkuliranja, bezrezervno, motivirano, entuzijastično

Andersenove Palčice

Areta Ćurković

30 godina

Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića

kreativna i brojna autorska ekipa

Moranom Dolenc

monodramskoj formi

Andersena

5. listopada

Areta, volimo te!

Kulturnoga centra

Jelena Radan

Nj. E. g. Ole Henrik Frijs-Madsen

Lilu

Dancem

osmijehe

suzu

stidljivo

uzimaju zdravo za gotovo

(...) mene su učili da pazimo i brinemo o osjećajima drugih, ali i da se zauzmemo za sebe kada to treba. Naučili su me da ću moći usrećiti druge samo ako ću ja biti sretna.



Kad stavim svoje slušalice na uši i krene glazba, ja vam letim iznad svega...



Pođite sa mnom!

Jelene Radan

vrstu sputavanja ili ograničavanja slobode

dramski studio za srednjoškolce DKO-a

Kako piše Jelena Radan

Odrastanje je puno lijepih, ali i manje lijepih događaja i osjećaja koji čine djetinjstvo i definiciju odrastanja. Našim postupcima i djelima odgajamo i učimo djecu kako se ponašati, kako kontrolirati osjećaje, ali i kako si dati oduška.



Ova predstava se naslanja na stand up-ovski pristup zahvaljujući kojem najskriveniji osjećaji, isprepleteni temama iz originalne priče, postaju iskrena i duhovita ispovijest djevojčice Lile.



Upravo tako se pokušalo pronaći jezik koji će danas djeci od osam do dvanaest godina biti zanimljiv i kojim ćemo doprijeti do njih, ambiciozno očekujući da će nakon predstave promisliti o sebi i nekim svojim postupcima.

Meritas - Anita Valo

Meri Jaman

Davor Molnar

Lauri Reljan

Gordanu Marijanoviću

Dubravka Skvrce

Biram svoj put, jedna sam ja, nije me strah

Hassan Abdelghani

Hrvatska enciklopedija Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža

prepunih cvijeća

Pisanjem se bavim više od dva desetljeća, posljednjih godina gotovo isključivo pišem o kazalištu –. Iako zvuči klišeizirano, ono što (mi) uvijek donosi užitak –– projekti su u koje su oni koji ih stvaraju ušli iskreno,, do kraja. Nepogrješivo me tada već nakon nekoliko minuta preplave snažne emocije.Večer za koju sam s priličnom sigurnošću znala da će biti upravo takva, bila je premijera(engl. Thumbelina, objavljena 1835.), kojom jeobilježilana sceni, tri desetljeća posvećenosti kazalištu i umjetnosti i isto toliko godina vjernosti, čija je prvakinja. Poznavajući ju – a rekla bih da ju poznajem i kao glumicu/umjetnicu i kao osobu – znala sam da će osjećaj koji će me prožeti biti intenzivan, samo sam trebala dopustiti njoj da odabere koji će osjećaj u meni p(r)obuditi.Nije slučajnona čelu s iskusnom redateljicomizabrala baš Palčicu i to uza ovu prigodu i ovu glumicu. Naime, sljedeće će godine cijeli svijet obilježavati 220 godina od rođenja (1805.) te 150 od smrti (1875.) velikoga danskoga spisateljapa je i ova premijera dio toga programa obilježavanja. Ni sumnjati ne treba da će Palčica biti naslov koji će se tražiti ove i mnogih sljedećih sezona, jer je priča kombinacije mašte, poruke o samopouzdanju i pronalaženju vlastitoga puta, kao i bogate simbolike koja se odnosi na slobodu i dobrotu, iskrenost, suosjećanje, ravnodušnost, otuđenje, borbu za integritetom (posebice ranjivih skupina), hrabrost, ustrajnost, borbu protiv dominacije... A u tom mogu uživati sve generacije. I jesu, već na premijeri,“ – doviknuo je netko iz nekog reda negdje u gledalištu i u te su tri riječi sažete sve emocije koje su tu subotu ispunile malu dvoranu(koji privremeno udomljava programe Dječjeg kazališta, čija je zgrada u fazi energetske obnove). Iz prvoga je reda Palčicu – onako kako ju je na original vješto i originalno dopisala- pozorno gledao i, veleposlanik Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj.Uživao je veleposlanik, ali i brojni poklonici Aretine suptilne i neponovljive, neposredne scenske estetike, estetike srca. Kako i treba biti, sve je bilo krojeno po mjeri (za ovu priliku plavooke!) Arete, koja je naučila i ponešto danskoga. U predstavi igra, djevojčicu koja nakon majčine smrti s ocemodrasta u majčinu rodnom Kopačevu.Zalijepila je svojom interpretacijom Areta svimau prvim minutama, ali i nekoliko puta izmamila, onu koja seskotrlja niz obraz kada nas preplave duboke emocije, a mi smo uvjereni da nitko ne vidi dok ju prstom brišemo u mraku.Bujice emocija kovitlale su se u nama, jer progovorila je Areta - kroz lik usamljene, ali pravične i srčane djevojčice Lile - i o zabludama o ljubavi koju nam drugi „pružaju“, o tom da (bez obzira koliko nam je godina) učimo i kada nas život mazi i kada je grub prema nama, kako se nositi s tim kada nas netko „uzme na zub“, kada nas i naše osjećaje drugi, da uklopiti se ne znači i pripadati, da veličina i moć ne određuju čovjeka, da je temelj ljubav ravnopravnost i uvažavanje, da se moramo oduprijeti nametnutim ulogama i očekivanjima (u društvu prisutnima oduvijek, no danas kao da su još izraženiji)...” - piše u Lilinom pismu gledatelju, koje možete pročitati ovdje Svijet Andersenove junakinje je minijaturan, ona je krhka, ali hrabra i odvažna. Svi likovi u predstavi - kako Andersenovi, tako i oni- predstavljaju neku, a Palčica (i Lila) teži pronaći svoje mjesto pod Suncem i biti voljena onakva kakva jest.Aretu resi mnogo toga za što se Lila i Palčica bore, o čemu progovaraju. Jer, Areta, između ostaloga, godinama vodi, prolazeći s njima upravo kroz šumu emocija kroz koju kroče odrastajući, na probama i na sceni razgovara s njima o temama važnima za formiranje osobnosti, o sustavu vrijednosti, samopouzdanju, razumijevanju svijeta oko sebe, svemu onomu što i sama traži, živi i cijeni.U autorskom su timu i članice bendakoja potpisuje glazbu, te, kao njezina suradnica. Ne čudi što je do punoga izražaja došlo Aretino poznato pjevačko umijeće. Odradile su odličan posao, kao uostalom i, koji je kao sjajan scenograf dobro promislio o svim komponentama scenografije i kako pridonijeti kreiranju dinamične izvedbe, ujednačenom vizualnom identitetu predstave, učinkovitijoj interakciji glumice sa scenskim prostorom. Supotpisuje Molnar s redateljicom i lutke i predmete, koji su predstavi dodali posebne suptilne slojeve, nadopunjujući ju i stvarajući toplu atmosferu odabirom prirodnih materijala, toplih i veselih boja i razigranih oblika. Zasluge idu i Molnarovoj asistentici, kao i redateljičinom asistentu, koji je bio i suradnik za scenski pokret.Za odličan je Aretin stajling bila zadužena kostimografkinja, koju smo posljednjih mjeseci već susretali u gradu na Dravi i zbog drugih projekata.“ – pjevušila je Areta, uz koju se glasom pripovjedača u predstavi pojavljuje iPotražila sam kako ovacije definira: oduševljeno i burno odobravanje, javno iskazivanje priznanja i počasti pozdravima i pljeskom / u antičkom Rimu “mali trijumf”.Upravo to doživjela je Areta na kraju i činilo se da ne će stati. Rukuzahvalila je svima koji su ju vodili na ovom njezinom putu, nije izostala ni suza. Tko bi joj i zamjerio. S punim je pravom bila ponosna, istodobno nježna i snažna, ali uvijek iskrena. Gledajući ju iz pozicije publike, uvijek se čini da redatelji s njom nemaju posla uopće, kakvom profesionalnošću i iskustvom pristupa zadatcima i kakve nam rezultate donosi.