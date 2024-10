10 lokacija

Tekst: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije

Foto: Agencija Slanina

Na više odsmjestio sekoji je puno. To je koncept koji slavi. Kroz tri dana programa prošlo jekoji su imali prilike vidjeti i osjetiti sve što nudi istok,koja se proizvodi samo na istoku.Preko, uglavnom vinara, obrtnika i ugostitelja obogatilo je ponudu festivala i pokazalo kako su Slavonija, Baranja i Osijekkoje nude puno više od odmora – one nude lakoću postojanja.Kažu kako jedna čaša vina na dan poboljšava krvnu sliku, a sliku vinske kulture opravdao je spoj slavonskih i podunavskih vina i vinara smješten u Vino.gradu. Posjetitelji su tako na vinogradskoj pozornici mogli uživati u kombinaciji vrhunskih vina, rapa, funka i jazza uzn, a atmosferu je dodatno zaljuljao. Ljubitelji craft piva uživali su u Beercuzu uzVinil zona spojila je Beercuz i Vino.grad, a posjetitelji su mogli osjetiti miris starih ploča i svu raskoš povijesti glazbe kroz sajam gramofonskih ploča i vinil razgovore. Već kultni simbol za zabavu u Osijeku –bila je mjesto ugodnog druženja u dobro poznatom i omiljenom osječkom lounge-u. Dobra glazba i hrana nisu jedine karakteristike hedonizma. Znanje i mudrost uživanja provjerio je i predvodnik HeadOnKviza – najbolji i najveći lokalni influenser i master kvizaBarokne zgrade osječke Tvrđe osvijetlili su deseci umjetnika i udahnuli joj potpuno novu vizuru.spojile su povijesnu arhitekturu i modernu umjetnost stvarajući jedinstvene prizore koji ostavljaju bez daha. Svjetlosne instalacije oduševile su i najmlađe posjetitelje koji su mogli uživati u brojnim radionicama i programima za djecu, mlade i roditelje u, dok jeponudila odličan DJ after program.I miris dobre hrane širio se Tvrđom. Dva vrhunska chefa pripremala su specijalitete od dvije namirnice koje odražavaju istinsku gastronomsku tradiciju ovog kraja. Crna slavonska svinja i dimljeni šaran bili su u središtu kulinarske prezentacije. Chefpripremio je kremasti rižoto od dimljenog šarana, a chefokupao je crnu svinju u pikantnom umaku uz palentu sa slaninom i lukom. Zahvaljujući kombinaciji tradicionalnih recepata i modernih interpretacija, uživanje u svakom zalogaju postalo je pravi doživljaj.Zadnji dan festivala bio je rezerviran za sport i rekreaciju kako bi se kalorije prethodnih dana istopile uz pedaliranje na svježem zraku. Tako je uz više od 300 sudionikazaokružen hedonistički vikend zabave i odmora uz moto To mi je u prirodi.Zajednička energija posjetitelja, izlagača, umjetnika i glazbenika na HeadOnEastu jekoja će se pamtiti dugo nakon posljednjeg akorda i posljednjeg zalogaja. Svaki osmijeh i svaki trenutak uživanja u gastronomskim specijalitetima, vrhunskim vinima i fantastičnoj glazbi doprinio je tome da HeadOnEast postane festival kojem se svi iznova raduju.Zato, vidimo se i 2025. godine na istoku.