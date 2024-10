Erasmus mobilnost učenika

O

Š

J

a

g

o

d

e

T

r

u

h

e

l

k

e

nova znanja i kompetencije

10 učenika

Pleši pleši, poskoči, poskoči

Liana Mur

Franjo Vukelić

Irena Bando

Vesnom Ovničević

Predstavljanje svog kraja, škole

Tradicionalna slavonska hrana

Vesnom Ovničević

Sanjom Merdić

poderane gaće

rezance s makom i kruh s masti i crvenom paprikom

zvuke tamburice

Slavonski tradicijski vez-spoj digitalne tehnologije i stvaralaštva

Irena Bando

Anamarija Buzgo

Staedtler

What I am proud of in my region?

Lanom Hajduković

puno više zelenila i parkova

više dvoraca

3D modeling workshop - creating city symbols

Višnje Cvek

Zajednicom tehničke kulture Grada Osijeka

Leon Zakanji

Glagolitic script in 3D

Vedranom Čerina

Benjamin Lamza

Art Noveau in Osijek- Actionbund activity

secesijsku arhitekturu

Mental health and creativity development workshop i Traditional quilling

Suncokret

Goldwork embroidery

Slađana Murković i Ivana Boras

zlatovezom

Baby Lasagne

Iris Zorić

Fostering multilingualism and celebrating European Day of Languages

Erasmus tim iz OŠ Jagode Truhelke

Irena Bando

Anna Uherova

Tekst i foto: dr.sc. Irena Bando

iz OŠ SNP 1, Humené (Základná škola, SNP 1, Humenné) u Slovačkoj provodila se u Erasmus akreditiranojod 23. do 27. rujna 2024. godine.Ciljevi Erasmus projekta Slovačke škole i razlog posjeta Osječkoj školi bio je dobitiiz područja razvoja kulture i očuvanja tradicije sjeveroistočne Slovačke. Na mobilnost je pristiglo8. razreda i 3 učiteljice.Aktivnosti su započele svečanim otvorenjem nastupom učenika 4.b razreda s plesno-scenskim nastupom poznate narodne slovačke pjesme, koje je pripremila njihova učiteljicaNakon što su goste pozdravili ravnatelj školei Erasmus koordinatorica školezapočeo je raznoliki program aktivnosti koji se odvijao u školi i izvan nje.Učenici 7.a razreda s učiteljicom prirode i biologijena aktivnostiprezentirali su gostima znamenitosti i ljepote Hrvatske, Osijeka i neke od aktivnosti koje se provode u našoj školi. Učenici iz Slovačke, također su uz prezentaciju i video predstavili svoj grad i svoju školu.Na radionici, učenici 7.a razreda s učiteljicom prirode i biologijei učiteljicom kemije i biologije, predstavili su gostima tradicionalna jela slavonske kuhinje. Nakon toga su svi skupa pripremali jednostavne obroke slavonske kuhinje: „“,te sve slasno degustirali uzSutradan je program započeo s radionicomkoju su vodile stručna suradnica knjižničarkai učiteljica informatike. Učenici 8.a i gosti konstruirali su rad u programute prema njemu napraviti likovni uradak. Inspiracija za rad bili su ornamenti tradicijskih stolnjaka “tabletića”.Nakon prezentacije o Osijeku i Hrvatskoj sljedeća aktivnost Survey comparison "" bila je predstavljanje rezultata ankete obiju škola o značajnim osobama, događanjima te kulturnim i povijesnim obilježjima njihovih krajeva. Anketu u Google Formsu oblikovali su učenici 8.a s učiteljicom engleskog i njemačkog jezika. Usporedbom rezultata anketa primijećeno je da Osijek ima, a Hummene ima. Učenici su jednako zadovoljni životom u svojem gradu.U srijedu su se sve aktivnosti odvijale u suradnji s drugim ustanovama. Prvo je realizirana radionicau o organizaciji učiteljice fizike, tehničkog i informatikeu suradnji sa. Tamo je predsjednik Zajednice, učitelj tehničke kulture i informatike u OŠ Miroslava Krleže, Čepin, održao radionicu 3D modeliranja. Na radionici su učenici crtali u programu Cad te napravili pripremu za rezanje na laseru. Na kraju su izradili maketu Bastiona, kao dio kulturne baštine grada Osijeka, koju su mogli ponijeti kući.Druga aktivnost u gradu pod nazivomrealizirana je u suradnji s Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek. Učenici s učiteljicom engleskog jezikaposjetili su American Corner, gdje im je organizirana radionica crtanja 3d olovkom na temu glagoljičke kulturne baštine.U poslijepodnevnim satima učitelj povijestiodržao je radionicu. To je bila edukativna aktivna šetnja Gornjim gradom uz rješavanje zadataka vezanih za. Obilazile su se poznate znamenitosti, secesijske ulice, parkovi i poznata šetnica uz Dravu- Promenada. Za ovaj obilazak se koristila mobilna aplikacija Actionbound koja je omogućila gostima aktivno učenje o našem gradu na otvorenom, istraživanjem i promatranjem.Radionicu o mentalnom zdravljuodržala je stručna suradnica pedagoginja Ana Vukojević s gostima i učenicima 7. razreda. U prvoj je aktivnosti korištena tzv. sretna lopta na kojoj se nalaze pitanja koja potiču pozitivne misli i razmišljanja te doprinose jačanju samopouzdanja učenika. Tijekom druge aktivnosti učenici su pantomimom pokazivali emocije i stanja koja im je zadala pedagoginja pomoću kartica emocija. Nakon opuštanja i boljeg međusobnog upoznavanja učenici su se okušali u quilling tehnici i grupnom radu izrade suncokreta od papirnatih traka.je bio motiv kao važna kultura koja se uzgaja na našim područjima i predstavlja dio tradicije u Slavoniji i Baranji.Radionicakoju su vodile učiteljice produženog boravkabavila se oslikavanjem straničnika za knjige konturnim crtanjem inspirirano. O značajkama zlatoveza u našoj folklornoj baštini učenici su doznali skeniranjem QR koda na tabletu koji ih je odveo na prezentacije i video uratke o zlatovezu. Predstavljeni motivi zlatoveza poslužili su učenicima kao inspiracija za njihovo stvaralaštvo. Kao audio podlogu za rad koristili su tamburašku glazbu i popularnu izvedbu našeg glazbenikakoji je tijekom nastupa na Eurosongu nosio prsluk protkan zlatnim nitima (zlatovezom) i time spojio tradiciju i suvremeni dizajn.Posljednja radionicu vodila je učiteljica engleskog i njemačkog jezikakoja je osmislila radionicu. Cilj ove radionice bio je kroz raznovrsne aktivnosti potaknuti učenike na promišljanje o važnosti učenja različitih stranih jezika, bolje se međusobno upoznati, naučiti pozdrave i brzalice na hrvatskom i slovačkom, te kroz kviz provjeriti naučeno. Upoznali su se sa slovačkom tradicionalnom glazbom te zajedno u miješanim timovima otpjevati pjesmu na engleskom jeziku.Posljednja aktivnost bila je svečana dodjela diploma i prigodni glazbeni program učenika popraćen zvukovima tamburice.Ovu mobilnost je organizirao, te koordinatorice Erasmus projekata dr.sc(OŠ Jagode Truhelke, Osijek, Hrvatska ) i(Základná škola, SNP 1, Humenné, Slovačka).