Puccini je duboko uronio u psihologiju žene i stavio ju je u središte radnje svojih opera. Imao je nepogrješiv osjećaj za zakonitost tijeka dramske radnje, koju je vješto prekidao izrazitom melodikom u pretežito lirskim arijama i duetima, postižući idealnu ravnotežu između riječi, glazbe i scene. Izvanredno je vladao orkestrom s kojim je vrlo uspješno postizao različite ugođaje mjesta radnje i emotivnih stanja. Nije zanemario utjecaj verizma i poznavao je događanja u europskoj glazbi svojega doba (J. Massenet, C. Debussy, I. Stravinski), unijevši neke nove harmonijske postupke i upotrebljavajući egzotične motive. Smatra se najvažnijom ličnošću talijanske opere nakon G. Verdija.

Tekst: Narcisa Vekić/HNK u Osijeku

Foto: Kristijan Cimer/HNK u Osijeku

U godini kada cijeli svijet obilježava stoljeće od smrti slavnog talijanskog skladatelja(preminuo 29. studenoga 1924.), naše kazalište kao svoju prvu ovosezonsku premijeru postavlja dvije jednočinke –. Režija je u rukama mlade, no iskusne, kojoj je ovo prva suradnja s. Kako je dvije od tri jednočinke iz slavnog Puccinijevog Triptiha (tal. Il tritticoi) osmislila redateljica Fleger sa suradnicima – prvi će gledatelji doznati već u, u, za kada je planirana. Slijedi repriza u, te pretplata 3 u, u 19 sati. U istom će mjesecu jednočinke biti izvedene još iDirigentska palica u rukama je našega iskusnoga maestra, koji ovih dana marljivo uvježbava glazbu s orkestrom, ali i solistima te zborom.Koreografkinja je, scenograf, kostimografkinja, a svjetlo će oblikovati. Zborovođa je: U ulozi Michelea, vlasnika teglenjaka izmjenjivat će se Dalibor Hanzalek i Leon Košavić, a Luigija, lučkog ranika Igor Krišto i Stevan Karanac.Ravnopravne Giorgette, Michaelove žene bit će Mia Domaćina Topalušić i Ilijana Korać Teklić, dok će Kristini Owais to biti studijska uloga). Talpu, lučkoga radnika, glasom i stasom utjelovit će Blaž Galojlić i Berislav Puškarić, a njegovu ženu Frugolu, pak, Marija Ostrugnjaj i Gordana Kalmar. Matic Zakonjšek u ulozi radnika Tince, kao ni Predrag Stojić u ulozi prodavača pjesama nemaju alternacije. Ljubavni par bit će Iva Herman i Ladislav Vrgoč.: U naslovnoj ulozi sestre Angelice su Marta Musap, Katarina Toplek Horvat, Jasna Komendanović (u studijskoj ulozi) te Ivana Medić. Gordana Kalmar bit će La zia (teta) Principezza, a opatica su Vesna Baljak, Snježana Lakotići Marija Ostrugnjaj. Sestru Zelatrice utjelovit će Sanja Toth i Kristina Owais, dok će Jasna Komendanović i Danijela Božičević na sceni biti učiteljica novih članica (tal. la maestra delle novizie). Sestra Genovieffa su Ivana Medić i Andrea Paić, sestra Dolcina su Snježana Lakotić i Petra Stanić Klobučar, a sestra Infermiera Iva Herman i Andrea Paić. U solističkim su ulogama i Kristina Ovais / Danijela Božičević, Lana Čeko / Ozana Vučina, Jana Pogrmilović Jelečki, Nikol Buterin, Đurđica Tomaš-Grubešić / Helga Đurđević, Karla Pružinac / Mirjana Peteš.“ (Izvor: Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod, 2013. – 2024.)Treba na kraju dodati da ove jednočinke Triptih čine s Giannijem Schicchijem, koji je na našoj sceni premijerno izveden u travnju 2022., s Busonijevim Arlecchinom. Bila je to koprodukcija s riječkim HNK-om pl. Ivana Zajca, koju je, u sklopu K-HNK, financiralo Ministarstvo kulture i medija RH.Puccini je glazbu za Plašt skladao prema libretu Giuseppea Adamija, a za Sestru Angelicu libreto je napisaoTriptih je praizveden 1918. u Metropolitanu i bio je (uz operu Čedo zapada) novi uspjeh već slavnoga i bogatoga skladatelja.