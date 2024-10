Solidarnost na djelu

humanitarna sabirna akcija

Hrvatskog Crvenog križa

financijska i materijalna sredstva

najsiromašnije građane

ublažavanju

52. po redu akciju Solidarnost na djelu Gradsko društvo Crvenog križa Osijek

Kampanja "Jedan razred-jedan paket"

Kampanja "Vaš dar za pravu stvar"

je tradicionalnasvih društavau sklopu koje se prikupljajukoja su namijenjena zaHrvatske kako bi se doprinijelonjihova siromaštva socijalne isključenosti.Ovogodišnju,obilježit će provedbom nekoliko kampanja za prikupljanje materijalnih i financijskih sredstava za pomoć najpotrebnijih osobama:- kampanja prikupljanja osnovnih namirnica provodi se tijekom listopada 2024. u suradnji s osnovnim i srednji školama na području djelovanja osječkog Crvenog križa. Ideja kampanje je da jedan školski razred prikuplja osnovne namirnice za jedan paket hrane koji će se dodijeliti osobama u potrebi, čime se zasigurno djecu i mlade potiče na solidarnosti i humanost, a ostvaruje cilj pružanja pomoći najpotrebitijima.- kampanja prikupljanja osnovnih namirnica provest će se u tjedno od 7. do 12. listopada. U okviru kampanje volonteri osječkog Crvenog križa u razdoblju od 10:00 do 19:00 sati u Kauflandu građanima će dijeliti letke s popisom namirnica koje se prikupljaju za pakete pomoći, a koje građani mogu donirati u košaru Crvenog križa za pomoć najpotrebitijima.Građani i tvrtke akciju mogu podržati i putem uplata na žiro račun Crvenog križa Osijek koje je otvoren za potrebe prikupljanja sredstava ili skeniranjem koda za uplatu. Prikupljena financijska sredstva koristit će se za kupnju namirnica za pripremu paketa hrane za osobe u potrebi. Akcija se provodi do 8. studenog 2024.