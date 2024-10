međunarodni karate turnir, Darfest

Jučer je u Daruvaru održanNastupili su i natjecatelji Karate kluba Esseker, koji se pripremaju za nastup nakao i zaOvo natjecanje je ujedno bilo bodovno za izbor kadetske i juniorske reprezentacije za nastup na Balkanskom prvenstvu u Sarajevu idući mjesec.Osvajanjem 1. mjesta u katama kadetkinjaje svoj nastup potvrdila.je u kategoriji kadeta u borbama -70kg također osvojio 1. mjesto ali za nastup u Sarajevu treba sačekati odluku Izborničkog stožera.Na ovom natjecanju su uspješni bili i najmlađi natjecatelji.je i katama s tri pobjede osvojila 1. mjesto u B grupi cicibanki dok jeu A grupi osvojila 2. mjesto.Učenicase plasirala na 3. mjesto dok je starija učenicaosvojila drugo mjesto. Donatela je nastupila i u starijoj kategoriji mini kadetkinja u kojoj je osvojila odlično 3. mjesto.Do finala ove kategorije je došla, ali se ipak morala zadovoljiti srebrom.je također imala dobar nastup u ovoj kategoriji, ali je ostala na korak do medalje izgubivši meč za broncu.Malo sreće je nedostajalo i kadetkinjamakoje su također dobrim izvedbama došle do borbe za medalje bez koje su ovaj puta ipak ostale isto kao i juniorka Nikolina Horvatović.U borbama jeosvojio 1. mjesto u kategoriji mlađih kadeta -69 kg. dok jeu kategoriji juniora do 76 kg osvojio 2. mjesto. Kadetkinjaborbe do 54 kg. nije uspjela ući u krug mečeva za medalje.Natjecatelje na ovom natjecanju su vodili treneri