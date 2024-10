Ministar turizma i sporta Tonči Glavina

Osječko-baranjsku županiju

Matom Lukićem

Turističkog vijeća Turističke zajednice OBŽ, predstavnici lokalnih turističkih zajednica, agencija, hotela, ugostitelja, vinarija, HGK-a te ustanova, tvrtki i udruga iz turističkog sektora s područja županije

vizijama i aktualnom reformom turizma

Pozdravljam ovakav način funkcioniranja Ministarstva turizma, odnosno da se o predstojećoj reformi upravo ljude na terenu pita što misle, kakve ideje imaju, što se sve može popraviti. Osječko-baranjska županija ove godine bilježi povećanje broja dolazaka za više od 9 posto u odnosu na prošlu rekordnu godinu, što je posebno važno jer je turizam kod nas prisutan 365 dana. Svake godine bilježimo porast i spremni smo, naravno, na još više. Kao županija nastojimo raznim poticajima i potporama biti snažan support svim našim turističkim djelatnicima, što ćemo činiti i ubuduće, a poticat ćemo i usmjeravati i one koji razmišljaju ući u te vode

prirodnih ljepota

eno, gastro i druge ponude

Upravo večeras kreće šesto izdanje HeadOnEasta na komu predstavljamo najbolje od Slavonije i Baranje, najbolje od Osijeka. Tu je sve što smo ove godine radili zajedno s turističkim djelatnicima, poput ponude vina, piva, gastro ponude, različitih radionica, koncerata. Naša barokna Tvrđa će biti posebno osvjetljena i pružit će poseban doživljaj. Sve to privlači sve više ljudi u Osijek i Osječko-baranjsku županiju - naglasio je Lukić te dodao da s osobitom pozornosti očekuje smjernice Vlade i resornih ministarstava za nove reforme, dakako uz uvažavanje specifičnosti ovog kraja i županije. - Naravno da ćemo se prilagoditi jer mi već jesmo na dobrom putu, već imamo individualan pristup našim gostima, uostalom naši posjetitelji dođu kao gosti, a odlaze kao prijatelji

održavanje regionalnih sastanaka

turističku reformu

masovnosti i rastu kapaciteta i usluga

75 % sredstava

Slavonija je već sada u startu izrazito održiva turistička destinacija, a moramo se pobrinuti da tako ostane i da je tako razvijamo i dalje. Podaci za ovu godinu su jako dobri, imali smo jako dobru turističku godinu, a postoci su čak nešto bolji na kontinentu. Želim pohvaliti Osječko-baranjsku županiju koja je imala čak 9 % dolazaka više nego prošle godine, odnosno 4 % više noćenja, što je značajno iznad prosjeka Republike Hrvatske. I to je upravo ono što želimo, dakle da se turistički promet povećava i u pred i post sezoni, odnosno na kontinentu i manje razvijenim turističkim područjima, a tu su ove godine skoro idealni rezultati

Tekst i foto: OBŽ

je sa suradnicima je posjetio, i to prvo održavanjem radnog sastanka s obnašateljem dužnosti županai njegovim suradnicima, odnosno s predstavnicima turističkog sektora na ovom području. Sastanku u Velikoj vijećnici Županijske skupštine u Osijeku nazočili su članoviObnašatelj dužnosti župana Mato Lukić poželio je dobrodošlicu ministru i njegovom timu te zahvalio na prilici da se turistički djelatnici s područja Osječko-baranjske županije izravno upoznaju sna nacionalnoj razini, ali i mogućnosti da iznesu svoje stavove o izazovima s kojima se susreću.- rekao je Mato Lukić.Dodao je kako, osimkoje je krase, Osječko-baranjska županija je top destinacija hedonizma, i to oddo manifestacije HeadOnEast, koja je započela 2019. godine.- poručio je Lukić.Ministar Tonči Glavina uvodno je naglasio kako jebitno za provedbu ozbiljne i sveobuhvatne reforme turističkog sustava. Stoga se sa suradnicima sastaje sa svim ključnim dionicima turističkog sektora te im prezentira konkretne ciljeve, rokove, očekivanja i druge značajke reforme, a ujedno želi čuti razmišljanja župana, njegovih suradnika i turističkih dionika s ovog područja.Podsjetio je kako se krozmodel upravljanja koji je bio baziran nasada mijenja u provođenje politike upravljanja turizmom po načelima održivosti, a dio turističkih politika je snažno usmjeren na razvoj kontinenta gdje se ulažu velika sredstva. Naglasio je kako su kroz zakonodavni okvir povećana izdvajanja za turistički nedovoljno razvijena područja te da je kroz natječaj do sada uloženo 350 milijuna eura bespovratnih sredstava, aje otišlo na kontinentalni dio i manje razvijena turistička područja u cilju razvoj Hrvatske kao cjelogodišnje turističke destinacije.Naglasio je kako je Slavonija u zadnjih osam godina napravila strahovit iskorak. -- kazao je ministar Glavina.