dva nesretna

Lawal i Lisica

Istra 1961

Osijeka

nije nam neka utjeha

ublažiti poraz

Naravno da smo htjeli doći do pete pobjede u nizu i do dobre prezentacije kakvu smo imali i posljednji puta. Danas mogu reći da nismo loše započeli utakmicu, no generalno u prvom poluvremenu nismo imali istu energiju i motivaciju kao naš protivnik. Ne znam kako će se to protumačiti, ali znao sam da će ovo biti utakmica s puno duela protiv iskusne momčadi. Da smo bili dovoljno pametni i sposobni razumjeti pravi trenutak utakmice, ne bismo otišli iz Pule bez pozitivnog rezultata. Čim je protivnik prvi puta došao do naših vratiju, dogodio nam se taj autogol, a kada su to učinili drugi puta, opet smo vidjeli nešto slično. Mladoj momčadi poput naše to je „ubilo“ utakmicu

Federico Coppitelli

Aldo Drosine

Jelenić i Jakupović ranije završili utakmicu

uspostavio ravnotežu

agresivnije

Nismo bili dobri u tom prvom poluvremenu, da bismo u drugom ipak zaigrali bolje. No, utakmica je prethodno već otišla svojim tokom. Najviše žalim za tim što su se naša dva ključna igrača Jelenić i Jakupović ozlijedili. Sve češće moramo mijenjati igrače zbog ozljeda, Kada bolje promislim, to moramo činiti praktički svaku utakmicu. Opet kažem, nismo loše započeli ovaj susret, ali trebamo biti mentalno jači jer smo imali dovoljno vremena da se oporavimo od šoka uvjetovanog njihovim vodstvom. Znamo da kontinuirani rast u mladoj momčadi nije samo ići naprijed, ponekad se dogodi i neuspjeh. Naravno da nismo sretni što smo izgubili, a s malo više sreće ili pozornosti i energije u prvom poluvremenu - ovo je mogla biti sasvim drukčija utakmica.

autogola Jelenića u 12. i 22. minuti, kada su pred našim vratima bilislavila je protivs 2:1, abio gol Solde u 88. minuti kojim smo tek uspjeli. Uzroke rezultatskog posrtanja u ovom dvoboju svakako treba tražiti u prvoj dionici utakmice koja je u potpunosti pripala domaćinu dok je našoj momčadi u tih 45 minuta dosta toga nedostajalo., prokomentirao jeono što smo vidjeli na terenuOd 46. minute pa nadalje Osijek je, manje se griješilo i napokon se odigralo, ali je to bilo nedovoljno da bismo Pulu napustili neporaženi.