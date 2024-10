6. HeadOnEast

I ovim šestim HeadOnEast-om želimo pokazati najbolje od Slavonije i Baranje, sve ono što smo radili cijelu ovu godinu, sve manifestacije koje smo organizirali, a koje privlače sve veći broj ljudi. U ova dva dana manifestacije očekujemo oko 25 000 ljudi. Čestitam TZ OBŽ na trudu koji su uložili u organizaciju jer je upravo na HeadOnEast-u vidljiv plod našeg višegodišnjeg rada i ulaganja u turističku ponudu, sadržaje i infrastrukturu. U prilog tome govore i brojke, naime, u prvih devet mjeseci bilježimo gotovo 10 % više dolazaka nego prošle, rekordne godine. To je smjer kojim želimo ići, jačajući naše kapacitete i osnažujući djelatnike kako bi smo dodatno podigli turističku ponudu na kontinentu

velikih prednosti

HeadOnEast je upravo takva manifestacija. Sjećam se 2019. godine kada smo imali Dane hrvatskog turizma, po prvi puta u Slavoniji, kada smo doveli dane turizma ovdje, da pokažemo da je Slavonija destinacija koja ima itekako velikog potencijala i upravo su tada ovdje lokalne i jake snage osmislile ovu manifestaciju. To su bili njezini počeci, a evo, ona je izrasla u jednu od najprepoznatljivijih kontinentalnih manifestacija. Čestitam Osječko-baranjskoj županiji i Turističkoj zajednici OBŽ na dodanoj vrijednosti hrvatskog turizma, jer mi cijelu Hrvatsku želimo predstaviti kao cjelogodišnju, održivu turističku destinaciju. Mi ćemo kao Ministarstvo podržavati sve te aktivnosti u budućnosti, kao što smo i do sada, s više od 75 % iznosa sredstava iz nacionalnog plana za oporavak otpornost, dakle od 350 milijuna eura koje smo bespovratno uložili u hrvatski turizam, 75 % tih sredstava je otišlo na kontinent i na manje razvijena turistička područja. To, mislim, dovoljno govori o vrlo jasnoj i usmjerenoj politici koja je fokusirana na razvoj kontinenta

Šesto izdanje HeadOnEast-a donosi brojne sadržaje za različite posjetitelje, od onih najmanjih do onih najstarijih, s nama su brojne udruge, škole i organizacije koje tijekom cijele godine stvaraju sadržaj ponude destinacije i to prezentiraju, između ostalog i na HeadOnEast-u. Neki od njih su Udruga LIKAR, Art livada, zatim Vinograd, Birc te naravno street food. Posjetitelje će oduševiti i Kuća svjetla kao nešto najprepoznatljivije na HeadOnEast-u, gdje s našim prijateljima iz Mađarske radimo umjetničku preobrazbu Tvrđe i ono što je novost, imamo i zonu Pećuha koji nam se ovaj put predstavlja u svom manjem programu. S nama su i brojni glazbenici koji će, ne sumnjam, oduševiti Osječane i njihove goste

Ivana Jurić

atraktivnu samostalnu manifestaciju

O uspješnosti turizma na istoku Hrvatske govore i brojke, naime u gradu Osijeku bilježimo 6% više dolazaka i noćenja u odnosu na godinu ranije, a brigom, ulaganjima i stvaranjem privlačnog sadržaja, uvjeren sam da će te brojke rasti i u godinama pred nama

Tekst i foto: OBŽ

U baroknoj osječkoj Tvrđi, u petak (4. listopada 2024. godine) je otvoren, jedna odkoja osvaja Osijek i širu regiju. Festival je svoj put započeo 2019. godine u povijesnoj Tvrđi, kao sastavni dio, prvi put održanih u kontinentalnom dijelu Hrvatske, a prometnuo se u jednu odna istoku Hrvatske. Otvorenju su uz domaćina, obnašatelja dužnosti župana, nazočili ministar turizma i sporta, saborski zastupnici, predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijeka, predstavnici gradova i općina s područja županije te brojni drugi gosti.– kazao je Lukić.Ministar turizma i sporta Tonči Glavina rekao je kako je jedna odSlavonije kao destinacije dobar niz izvrsnih manifestacija koji stvaraju motiv dolaska. –– naglasio je ministar Glavina.– rekla je direktorica Turističke azjednice Osječko-baranjske županijePredsjednik Gradskog vijeća Grada Osijeka Tihomir Florijančić izrazio je zadovoljstvo što je HeadOnEast izrastao iz sporedne manifestacije nastale u okviru Dana hrvatskog turizma 2019. godine, u iznimno. –– kazao je Florijančić.