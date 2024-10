Hrvatski športski muzej

odjeću i obuću

finalu Olimpijskih igara u Parizu

srebrnu medalju

reket

unikatni primjerak

Donne Vekić

najuspješnija

najstarijeg i najprestižnijeg

heroinom i uzorom

važnost podrške

Aleksandrom Dojčinović

Čast mi je donirati svoju opremu iz finala Olimpijskih igara u Parizu 2024. te na taj način dati svoj doprinos Hrvatskom športskom muzeju. Nadam se da će mnoge mlade sportaše i ovaj čin inspirirati za bavljenjem tenisom i dostizanjem ovako visokih rezultata

svjetskim turnirima

diljem cijelog svijeta moći uputiti sve prijatelje na lokaciju gdje će moći svjedočiti svim uspjesima hrvatskog sporta, jer je Hrvatska toliko toga dala sportu na globalnoj razini.

Tekst: Sergej Novosel Vučković

Foot: Teuta Stazić/Arhiv, Sergej Novosel Vučković

Naša najbolja tenisačica udala jeu kojoj je nastupila ukad je osvojila, teiz istog meča, a sve je zapakirala u torbu,rađen samo za olimpijski teniski turnir.Za našu najbolju tenisačicu 2024. godina je bila sjajna i bez obzira na to kako će završiti, u karijeribit će upisana kaodosad. Polufinaleturnira Wimbledona i finale Olimpijskih igara u Parizu gdje je osvojila srebrnu medalju, blistavi su trenuci u kojima je Donna igrala maestralno, plijeneći svojim ponašanjem, borbenošću za svaki poen i iskrenošću.Upravo je finale najvećega multisportskog događaja Donnu Vekić učinilo novom hrvatskom sportskom. Zbog prirode svog posla, Donna, koja uvijek ističenavijača u domovini, rijetko je u Hrvatskoj, ali svaki put kad je ovdje izvede potez za pamćenje. Tijekom posljednjega boravka u rujnu tako je posredstvom oca Igora dala donaciju za Hrvatski športski muzej. I to ne bilo što - ustanovi je darovala cijeli komplet u kojem je igrala veliki finale Pariza 2024. U torbi koju je sponzor izradio samo u jednom primjerku specijalno za olimpijske igre, nalaze se bijeli bodi i crvena suknja, bijeli vizir (šilterica), tenisice i reket.Posebnost ove odjevne kombinacije u tome je što ju je Donna sama kreirala u suradnji s modnom dizajnericom, a tenisačica je objasnila zašto se odlučila na donaciju.", kazala je Vekić.S obzirom na to da kroz godinu putuje po, veseli je, dodaje, što će "Predmeti koje je Donna Vekić darovala bit će u prvome stalnom postavu Hrvatskoga športskog muzeja otvorenom za javnost, gdje će postati dio najvrjednije baštine hrvatskoga sporta i govoriti o velikim uspjesima našega tenisa na najvišoj međunarodnoj razini."Vrhunac moje dosadašnje karijere je srebrna medalja iz Pariza 2024. Ne odvajam se od nje jer daje svrhu svim naporima, odricanjima i teškim trenucima u životu sportaša. Da, imamo medalju!", zaključila je Donna Vekić.