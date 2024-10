najstandardnijih prvotimaca

Roko Jurišić

produžio ugovor za još godinu dana

nije bilo

brzo dogovoreno i finalizirano

Drago mi je što sam se odlično snašao u Osijeku i brzo se izborio za svoje mjesto u momčadi i najboljem sastavu. Mislim da sam to i zaslužio svojim igrama i sada samo trebam nastaviti u tom ritmu. Zahvalan sam Klubu i ljudima ovdje na novoj prilici u mojoj karijeri, zbog toga ću se potruditi još i više. Cilj mi je svaku utakmicu odigrati maksimalno i davati sto posto za ovaj klub. NK Osijek mi je pružio sve i moram uzvratiti na najbolji način, dobrim igrama. Na meni je da kvalitetno radim, slušam trenera i ljude koji vode klub i da ugradim svoj doprinos u što bolje rezultate. Tako će biti sve dok sam ovdje i samo sam na to fokusiran. Idemo zajedno ostvariti što bolji plasman, sada nam napokon dobro ide i treba nastaviti s pobjedama

José Boto.

Roko je novi ugovor i više nego zaslužio. Jedan je od naših najboljih i najvažnijih igrača. Produžili smo mu ugovor za još godinu dana i to je dio klupske politike oko mladih igrača koji su bitni za nas, da im obnovimo ugovore. To znači da drugim klubovima neće biti jednostavno doći do njih. Najvažnije je da ćemo i dalje moći uživati u Rokovim dobrim igrama

Jedan odnaše momčadi, 23-godišnjiove je srijede. Sada mu on vrijedi do kraja lipnja 2027. U razgovorima oko togaapsolutno nikakvih upitnika, tako da je sve, rekao je Jurišić.Dakako da je ovakvim raspletom situacije zadovoljan i naš sportski direktor, poručio je Boto.