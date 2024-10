Osječko-baranjske županije

koordinacijski sastanak Radne skupine za izradu nacrta Programa za mlade osječko-baranjske županije

DKolektiv-organizacija za društveni razvoj

PRONI Centar za socijalno podučavanje

Mladi u fokusu: regionalni program za mlade Osječko-baranjske županije

15.000,00 eura

20.000,00 eura

Ideja za ovakav program nastala je kada smo unutar upravnog odjela ustrojili i pododjel za mlade. Organizirali smo sastanke s udrugama koje se bave mladima, udrugama mladih koji su s nama došli do zaključka da trebamo napraviti program na razini Osječko-baranjske županije. Osnovali smo ovu radnu skupinu, proveli istraživanje među mladima i zapravo smo zaključili da je potrebno obuhvatiti pet ekonomskih cjelina, dakle imamo obrazovanje, zdravlje, rad, aktivni u zajednici i demografiju, a ujedno imamo i dva horizontalna prioriteta, mladi u ruralnim sredinama i inkluzija, tako da je ukupno osmišljeno 16 ciljeva, 41 mjera i 111 aktivnosti

Bojan Tojagić

od 2025. do 2028.

Željeli smo napraviti dodatni iskorak kako bismo dotaknuli i druge lokalne i regionalne samouprave da promišljaju o mladima na strateški način, da stvaraju javne politike i da doista unapređujemo položaj mladih. Mladima smo zapravo pristupili kao jednom resursu, našoj zajednici, suprotno od onoga kako se obično mlade percipira kao problem, da mladi ne rade ili ne znaju nešto. Mi smo mladima pristupili kao resursu, istražili smo njihove potrebe i uključili smo ih u čitav taj proces izrade programa

Nikola Torbica

Vjerujemo da je ovaj program potreban zato što ne postoji nekakva organizirana strategija na razini županije. Dugo smo promišljali o tome, organizirali smo se tako da smo sazivali sve udruge koje rade s mladima i koje rade za mlade i one koji vode sami mladi. Sve smo ih okupili za isti stol, čuli probleme koje imaju, od nekakvih prostornih preduvjeta, gdje će provoditi nekakve svoje aktivnosti, do drugih materijalnih uvjeta, do čak možemo reći, i nezainteresiranosti samih mladih, zato što ni ne znaju što im se nudi. Ako pogledamo dublje u povijest, znamo da su mladi uvijek bili nositelji nekakvih promjena i zato im treba pružiti priliku i potaknuti ih da ostanu baš u onom području u kojem jesu najbolji

Miranda Glavaš Kul

šest javnih promotivnih događaja

Osijeka, Belog Manastira, Đakova, Darde, Feričanaca, Levanjske Varoši

Mato Lukić

Samim ulaskom u ovu prostoriju mogli ste osjetiti jednu posebnu energiju, energiju mladih. Upravo to želimo u Osječko-baranjskoj županiji, želimo uključiti mlade u sve segmente života naše županije i to svih dobnih skupina. Naš dugoročni plan ih je uključiti i u procese odlučivanja u društvu, a Osječko-baranjska županija kroz različite upravne odjele provodi dosta projekata i potpora za mlade, od poticanja mladih poljoprivrednika i gospodarstvenika do projekta Stvorimo dom u OBŽ. Naš je cilj imati sretne mlade ljude željne znanja, učenja i napredovanja jer je to jedini ispravan put kojim možemo graditi bolju budućnost istoka Hrvatske

dugoročni utjecaj

Danas je (2. listopada 2024. godine) u vijećniciodržan. Županija od 1. siječnja 2024., u suradnji s udrugamakoja je i nositelj projekta ikao partnerom na projektu provodi projekt pod nazivom „“. Projekt je sufinanciran na temelju javnog poziva Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od, a ukupna vrijednost projekta je. Završetkom projekta Nacrt Programa za mlade dostavit će se Osječko-baranjskoj županiji.– rekao je, pomoćnik pročelnice UO za obrazovanje i mlade.Nakon dosadašnjih provedenih projektnih aktivnosti utvrđeno je da će se Nacrt Programa za mlade odnositi na razdobljegodine. Sve tematske cjeline imaju utvrđene ciljeve, mjere, aktivnosti i pokazatelje uspješnosti.– rekao jeiz udruge Dkolektiv i dodao kako je više od pola sudionika Radne skupine mlađe od 30 godina.– rekla je, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije.Tijekom listopada 2024. održat će seu gradskim i ruralnim sredinama na kojima će se mlade sudionike upoznati sa sadržajem pojedinih tematskih skupina i gdje će Radna skupina dobiti povratnu informaciju o Nacrtu Programa. Javne događaje organizirat će i provoditi udruge mladih čiji članovi su uključeni u izradu Nacrta Programa i to na područjuNa samom početku sastanka Radne skupine okupljenje je pozdravio i obnašatelj dužnosti župana Osječko-baranjske županije– rekao je Mato Lukić.Projekt se provodi do 31. prosinca 2024. Očekivaniprojekta je poticanje aktivnog uključivanja mladih u donošenje odluka, stvaranje boljih uvjeta za njihov razvoj te jačanje međusektorske suradnje između vlasti, civilnog društva i mladih. Program će osigurati preduvjete za dugoročne promjene u lokalnim zajednicama a mladi će biti aktivniji sudionici društvenog života.