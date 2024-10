Briljantan triler

grupu srednjoškolaca

Lynn

inteligentna učenica

moralnim dilemama i opasnostima

[Nagradno darivanje]

1x2 ulaznice

Genijalna prevara

Nagradno darivanje

CINESTAR OSIJEK

Moja CineStar srijeda

povoljnijoj cijeni

CineStar kina, Cinematima, putem iCineStar aplikacije ili ONLINE kupovinom

Pogodnost Moja Cine Srijeda ne vrijedi:

koji prate grupu srednjoškolaca u realizaciji njihovog genijalnog plana za prepisivanje na ispitima. Glavna junakinja, Lynn, izuzetno inteligentna učenica, koristi svoje sposobnosti kako bi pomogla bogatim učenicima da varaju na prijemnim ispitima, a sve to u zamjenu za novac. Kako se njihova operacija širi, plan postaje sve složeniji i rizičniji. S vremenom, tim se suočava s moralnim dilemama i opasnostima koje prijete da im unište živote. Njihova genijalnost se testira do krajnjih granica kada odluče organizirati najveći prevarantski pothvat do sada, prelazak međunarodnih granica. Hoće li uspjeti provesti svoj plan i izbjeći otkrivanje?

Portal Osijek031 daruje 1x2 ulaznice za film "Genijalna prevara".

CINESTAR OSIJEK
Portanova centar, Svilajska 31 a, Osijek, 060 32 32 33

Moja CineStar srijeda
Ostvarite pogodnost kupovine ulaznica SRIJEDOM po povoljnijoj cijeni
Mogućnost kupovine ulaznica i za IMAX i 4DX projekcije po povoljnijoj cijeni!
Ulaznice možete kupiti na blagajnama CineStar kina, Cinematima, putem iCineStar aplikacije ili ONLINE kupovinom

Pogodnost Moja Cine Srijeda ne vrijedi:
- blagdanima i praznicima
- za pretpremijene projekcije
- za Gold Class projekcije
- za Spektakle u CineStaru (opera, balet, koncerti)
- za dokumentarne filmove u regularnim dvoranama, IMAX-u i Gold Class-u
- za ostale sadržaje koje CineStar odredi

Dodaci (4DX, 3D, eXtreme, VIP i LOVEBOX sjedala, te dodataci za filmove čija je dužina trajanja veća od 120 min, 140 min i više) se naplaćuju u punoj cijeni na povoljniju cijenu kino ulaznice unutar usluge Moja Cine Srijeda.

Blitz-CineStar zadržava pravo da određene filmove i projekcije koje prikazuje srijedom, izdvoji iz akcije Moja Cine srijeda. Tada se ulaznica naplaćuje po punoj cijeni.