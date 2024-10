izvođenja radova

sanaciji oborinske odvodnje i izgradnji tramvajskog stajališta

obustavlja se sav promet

U skladu s tim, GPP će organizirati prijevoz putnika prema sljedećem:

ovoj liniji

neće koristiti

[klik za uvećanje]

Zbognau Županijskoj ulici na dionici od Ulice Hrvatske Republike do Trga pape I. Pavla II u Osijeku u vremenu od 01. listopada 2024. od 17,00 sati do 30. listopada 2024. godineTramvajska linija T2: Bikara – Trg A. Starčevića (voze autobusi)- Od Bikare prometuje ustaljenom trasom do Radićeve ul., lijevo Ulicom Hrvatske Republike te lijevo Županijskom ul. i dalje po trasi linije. Polazno i odlazno stajalište je u Ulica Hrvatske Republike.Napominju da se naprivremenostajalište Trg A. Starčevića (ispred zgrade Županije) i stajalište Sakuntala park u Radićevoj ulici.Navedena privremena regulacija važi do završetka planiranih radova na predmetnoj dionici.Mole se putnici za razumijevanje.