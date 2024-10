On-farm modela

Tekst i foto: HSEP Savez

U sklopuočuvanja biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu kojeg koordiniraumnožio je i pripremiobrisane sa sortne liste. Poljoprivrednici ih mogu dobitiza potrebe vlastite proizvodnje i eksperimentiranje. Zainteresirani se mogu javiti on-farm koordinatorici na mail adresu, a više informacija dostupno je na web straniciPodnajčešće mislimo nabilja koje je važno čuvati iz više razloga. Raznolikost vrsta i sorata u proizvodnji stalno se smanjuje. Od ukupnokoje se mogu koristiti za prehranu, danas prekoosiguravaju samo tri: riža, pšenica i kukuruz. Modernim oplemenjivanjem bilja također se smanjuje genetska raznolikost unutar sorata na tržištu, a poticanjem kupovine certificiranog sjemena dolazi do gubitka cijelog niza tradicijskih sorata. Procjenjuje se da je u posljednjih 100 godina izgubljeno čakraznolikosti svijeta. S obzirom na nagle promjene klime, kvalitete tla i sl. kojima svjedočimo, važno je očuvati što širi raspon genetskog materijala dostupan za oplemenjivanje bilja budućnosti. Zbog toga se mnogi poljoprivrednici i stručnjaci u svijetu i kod nas uključuju u razne formalne i neformalne programe očuvanja biljnih genetskih izvora.Od 2023. u Hrvatskoj se u sklopuprovodičiji je cilj učiniti dostupnim dio biljnih genetskih izvora iz kolekcije Nacionalne banke biljnih gena. Banka gena u Hrvatskoj nije centralizirana nego ju čini 11 institucija i tri udruge. Čuva ukupnu genetsku raznolikost koju čine naše tradicijske sorte čiji su uzorci (primke) sakupljeni od poljoprivrednika diljem Hrvatske, te stare sorte koje su oplemenjivane ali su brisane sa sortne liste kao i divlje jestivo bilje i divlje srodnike kultiviranih vrsta.U onfarm programu mogu sudjelovatikoji imaju, a godišnje mogu preuzeti najviše. Sjeme dobivaju besplatno ali snose trošakkojim jamče da će sjeme posijati i javitio iskustvima uzgoja. Ukoliko su iskustva pozitivna, na svom gospodarstvu mogu nastaviti čuvati sjeme i koristiti sorte u proizvodnji. Detaljne informacije dostupne su u brošuri koja se može preuzeti na straniciTrenutno je dostupno sjeme. Radi se o sortama iz kolekcijekoje su oplemenjivane ali su ih pred niz godina potisnule modernije sorte. Ipak, neke od njih imaju dobra svojstva u proizvodnji, posebno na manjim gospodarstvima.Sorta pšenice '' primjerice bila je u upotrebi od 1985. Srednje je rana i polupatuljasta sorta visine stabljike oko 70cm. Daje dobre prinose, genetski potencijal rodnosti je 9t/ha. Tolerantna je prema niskim temperaturama, biljnim bolestima i gotovo ne poliježe pa ima potencijale i za ekološku proizvodnju. Slična svojstva ima i sorta Golubica, visokorodna i kvalitetna krušna sorta iz 1997.Sorte 'i '' su sorte ozimog dvorednog golozrnog ječma. Tržište ječma ne prepoznaje ili teško prepoznaje golozrne forme iako ga proizvođači koji su sijali golozrni ječam i koristili ga u ishrani svinja traže ali zbog male potražnje, PIO nije mogao dugoročno financijski, organizacijski pratiti i podupirati sjemenarstvo ovih ječmova, pogotovo jer je zbog povećane stranooplodnje sjemenarstvo poželjno provoditi u laganoj izolaciji u odnosu na pljevičaste forme ječma.' je sorta pivarskog ječma koja je od priznavanja 1983. godine do 1990 godine imala značajno mjesto u proizvodnji ječma u RH i u ostalim područjima jugoistočne Europe, naročito u Makedoniji, BiH, Srbiji i Sloveniji. 'Pan' je sorta koja je podnosila gusti sklop, veliki broj klasova po m2 i pokazivala je tolerantnost na rasprostranjene bolesti ječma naročito na pepelnicu i sivu pjegavost ječma. Odlikovala se krupnim, okruglastim zrnom s fino naboranim pljevicama te je pokazivala dobre parametre kvalitete slada.Sorta '' je od priznavanja 1986. godine do 1995 godine imala značajno mjesto u proizvodnji ječma RH te ostalim područjima jugoistočne Europe. Nije imala izuzetno visok koeficijent busanja ali se odlikovala visokim stupnjem produktivnog busanja i dobrom rodnošću.Sortekarakterizira visok prinos zelene mase i suhe tvari (sijena), tolerantnost na niske temperature, dugovječnost te visoka kvaliteta koja se odražava u prinosu bjelančevina.Sorte stočnog graškauzgajaju se za zrno, a osim upotrebe u stočarstvu, pogodne su i za ljudsku ishranu. Imaju vrlo jake vitice pa ih nije potrebno koliti.Sikirice predstavljaju pomalo zaboravljene kulture Mediterana. Spadaju u mahunarke, izgledom podsjećaju na sitne kamenčiće, a okusom su slične grašku. Bogate su proteinima i ugljikohidratima ali ih treba dugo kuhati jer sadrže alkaloid latirin.