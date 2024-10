48-godišnji

Foto: Osijek031.com/Arhiv

U prometnoj nesreći s materijalnom štetom, koja se dogodila 28. rujna u 20,30 sati u Šagu, sudjelovao jevozač osobnog automobila, koji je imaoalkohola u organizmu.Do prometne nesreće je došlo uslijedu promet. Alkoholizirani vozač se nakon prometne nesrećedogađaja te je pronađen po policijskim službenicima i smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja.Za izazivanje prometne nesreće predviđena je novčana kazna u fiksnom iznosu odZa prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola u koncentraciji iznad 1,50 promila predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora od 60 dana, najveća zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju do 12 mjeseci i do 6 bodova, izvijestili su iz policije.