Utrke s preprekama

procvat

brzorastućem sportu

više milijuna natjecatelja

vojne obuke

izazovne poligone

Spartan Race

globalnih začetnika

40 država

Spartan Race

Spartan World Championship Hvar 2024.

5 kilometara

20 prepreka

Spartan Race disciplina – utrka na 100 metara s preprekama

Olimpijskih igara

Utrka na 100 metara privukla me upravo zato što je jako dinamična, te brzina prelaženja prepreka u ovoj disciplini više dolazi do izražaja. Također, s obzirom da je ovo prva utrka na 100 metara u organizaciji Spartana, rekao bih da je privilegija natjecati se u takvoj utrci, posebno s obzirom na jaku konkurenciju.

Jozo Lukić

Pripreme za utrku ne razlikuju se previše od svakodnevnih treninga koje inače radim, ali pojačani su treninzi s vlastitom težinom, posebno marinci, zgibovi i čučnjevi, te treninzi pod opterećenjem. Za utrku na 100 metara malo se teže pripremiti jer takvu postavu staze još nemamo u Hrvatskoj - bar dok ne dođemo na Hvar. Dok se ne okušam na toj samoj stazi za 100 metara, trčim po kvartu i Sljemenu.

Mata Horvat

Mislim da će Spartan utrka na Hvaru biti odlična jer je i lokacija uistinu fantastična i nadam se isto tako i odličnim trkama cijeli vikend.’’ I dodao: ‘’Veselim se gledati utrku na 100 metara i na Olimpijskim igrama jer smatram da će biti jako atraktivna.

povijesne baštine

Joe De Sena

S obzirom da je Spartan World Championship Hvar 2024 najvažniji događaj u Spartanovom globalnom kalendaru događaja u 2024. godini, s lokacijom nismo smjeli pogriješiti. Grad Hvar me oduševljava svojom spektakularnom ljepotom i jedinstvenim okruženjem. Vjerujem da će se na Hvaru održati jedan od najboljih Spartan događaja ikada, a očekivanih 2.500 natjecatelja govori u prilog tome. More, blaga klima i nevjerojatna vizura Hvara predstavljat će nezaboravno iskustvo za sve natjecatelje događaja što je meni kao vlasniku brenda iznimno bitno. Ovaj događaj predstavlja kulminaciju našeg rada i predanosti te ga s nestrpljenjem očekujemo

eksponencijalno rasti

Spartan World Championship Hvar 2024

Olimpijske igre u Los Angelesu 2028.



Tekst i foto: Highlander adventure

(eng. Obstacle Course Racing) posljednjih desetak godina doživljavaju istinskičemu svjedoči podatak da se od 2015. do danas u tomokušalo. Iako utrke s preprekama svoje korijene vuku izu sklopu koje su vojnici savladavali izrazito zahtjevne iu svrhu unaprjeđivanja izdržljivosti i tjelesne spreme, može se reći kako je upravojedan odutrka s preprekama namijenjene širokoj javnosti, a desetci milijuna natjecatelja koji su do sada okušali svoju snagu i izdržljivost na njihovim događajima diljem svijeta, posvjedočit će kako je Spartan Race bez premca i najpopularniji događaj ove vrste na svijetu.Uz više odu kojima se u posljednjih 20-ak godina svoga postojanja održavao, od prošle godine ova se utrka s preprekama održava i u Hrvatskoj, a kulminacija natjecanja u obliku svjetskog prvenstvaovog će se listopada po prvi puta održati u gradu Hvaru.Upravo će se u sklopu svjetskog prvenstva na Hvaru, uz utrku napopularno zvanu Sprint, po prvi puta trčati i najmlađa te ujedno i najnovija. O posebnosti ove utrke svjedoči i činjenica kako je upravo ona postala dio najprestižnijeg sportskog događaja na svijetu –– te će debitirati 2028. godine u Los Angelesu kao jedna od disciplina u sklopu modernog pentatlona.Među najboljim svjetskim OCR sportašima, na terenu utrke na 100 metara s preprekama, naći će se i nekoliko njih iz raznih krajeva Hrvatske.'''' – rekao je natjecatelji dodao,: ''''Uz Jozu, na utrci na 100 metara svoju će sreću iskušati ikoji je posebno istaknuo ljepotu destinacije: ''’’Grad punkoji odiše spojem nekih prošlih vremena i suvremenosti bio je savršen izbor za domaćina Svjetskog prvenstva., osnivač Spartan Race-a, izjavio je kako je zajedno sa svojim timom pomno analizirao nekoliko lokacija koje bi bile prikladne za domaćinstvo svjetskoga prvenstva te da su se grad Hvar i Hrvatska nametnuli kao najbolje rješenje: “".Lako je zaključiti kako će popularnost utrke na 100 metara s preprekama nastaviti, a njenoj će popularnosti dodatno pridonijeti. te uključivanje kao discipline nagodine. Preostaje samo čekati službeni početak događaja na Hvaru 10. listopada kada ćemo, po prvi puta, moći doživjeti ovaj sport budućnosti i uživo.