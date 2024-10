Kebab, pizza, američke palačinke, kulen, pasta za zube, krekeri sa sezamom

,... posljednjih su dana brojna jela, namirnice i artikli na aplikaciji Wolt bili na. Nije to bez razloga, već se radi o „“ kampanji koju je pokrenula vodeća platforma za dostavu u Hrvatskoj za svoje korisnike u ORadi se oza uštedu jer jeosiguraoza sve korisnike u navedenim gradovima, neovisno o tome jesu li ili nisu pretplaćeni na Wolt+ program. Kampanja traje još samo do kraja tjedna, odnosno, stoga smo provjerili koje su sveobuhvaćeniKrenimo s maloprodajom. U svim gradovima –– korisnici imaju priliku ostvariti popuste u ponudama. U Osijeku su promotivne akcije osigurane i ukoji je dostupan na pet lokacija u gradu, tako da će dostava stići unutarod narudžbe.Što se tiče restorana, u Mega Month su uključena dva lokala koja su bila nagrađena naje poznat pood tankog, svježeg tijesta koju zaposlenici lokala razvijaju i peku prije svake narudžbe te je potom napune mesom narezanim na tanke trakice, kao za kebab, te povrćem i umacima lokalnih dobavljača.pak broji čak, s time da u ponudi također ima iteNisu to naravno jedini restorani koji su obuhvaćeni kampanjom. Tu je ikoji nudi okuse zaboravljenihna drveni ugljen. Posebni specijalitet je, a daleko su poznate i njihoveLjubiteljisu također došli na svoje. Za prvo se pobrinuo, dok supripremili odlične ponude na koje nitko ne može ostati ravnodušan. U potonjem se restoranu pritom mogu pronaći i brojna druga jela poput, ali i ukusnihKorisnicinisu ostali zakinuti jer je Mega Month uključio i svima omiljenu. Kod njih možete naručitipa i one s. Naravno, slatke su im najveći forte jer dolaze u brojnim kombinacijama od kojih je svaka za prste polizati.Ako želite istražiti sve navedene ponude, preuzmite Wolt aplikaciju i saznajte sve o. Sigurno ćete pronaći nešto za sebe jer je popustima zahvaćen, od organske hrane i kozmetike do svakodnevnih potrepština, kao i odlična hrana iz omiljenih splitskih restorana.