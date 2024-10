borbi za prvenstvene bodove

Sretni smo zbog pobjede, naravno. Moramo uzeti ono najbolje iz ove utakmice, kako bismo podignuli samopouzdanje i bili sve bolji i bolji kao momčad. Mislim da sve više igrača ima sve kvalitetniju izvedbu kao što su danas imali Jakupović i Dantas. Možemo i dalje rasti, a ovi bodovi su nam opet pomogli shvatiti da smo na dobrom putu. Odradili smo odlično prvo poluvrijeme i bili smo bliže zabiti gol za 3:0, nego što je Varaždin mogao smanjiti rezultat. Nakon toga, nisu imali šansu za postizanje pogotka sve do samoga kraja. Mislim da je ovo zaslužena pobjeda koja nas je razveselila. Sretni smo i zbog navijača koji su danas došli na tribine, želimo sve više rasti kako bi sve više ljudi dolazilo na utakmice. Mislim da gradimo nešto vrlo zanimljivo. Kao što smo pričali u najavi, igrali smo protiv vrlo dobrog protivnika, primili su do sada jako malo pogodaka. No, danas smo im zabili golove i zbog toga smo sretni

Federico Coppitelli

Očekujem da ćemo biti još bolji

nešto više

Moram reći da sam vidio prekršaj nad Pušićem u 16 metara kod rezultata 2:0, da je tada dosuđen jedanaesterac, s 3:0 bismo zaključili utakmicu. Mi smo mlada momčad i ne radimo pritisak na suca, no to ne znači da ne zaslužujemo poštovanje. Nadalje, uvođenje novih igrača u momčad nije samo njihovo postavljanje na terenu na određene pozicije, potrebno je vremena da se na pravi način uklope. Eto, Dantas je danas igrao s velikim samopouzdanjem i autoritetom, no u onoj utakmici sa Slaven Belupom to je bilo nemoguće tražiti od njega jer je tada tek došao kod nas. Očekujem da ćemo biti još bolji, no moramo biti kontinuiraniji i dosljedniji u onome što želimo. Tijekom utakmice trebamo biti mentalno jači, sve su to stvari koje su normalne za mladu momčad. No, moramo to poboljšati.

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

I treći puta uzastopce slavili smo u. Pobjeda naod 2:1nam je u svakom pogledu pa je razumljivo bilo i zadovoljstvo naših igrača po svršetku ovoga ogleda na. Bilo je dostau igri Osijeka, dakako da postoje i detalji koji se uvijek mogu popraviti, ali je najvažnije da je posao i ovaj puta uspješno odrađen., izjavio jeNakon vodstva od 2:0, ostvarenog već do 21. minute, bilo je još nekih šansi, poneka se ukazala i u drugom poluvremenu, kada su i gosti pokušavali napraviti. Uspjeli su postići tek počasni pogodak koji nije utjecao na konačan ishod.