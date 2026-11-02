Sjajan vikend za Karate akademiju Osijek: Tri zlata, šest srebra i šest bronci!

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Još jedan uspješan natjecateljski vikend je iza Karate akademije Osijek! Na međunarodnom karate turniru u Banja Luci 14. Grawe energija kup koji se održao u sportskoj dvorani Borik 1.11.2026.