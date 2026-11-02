Sjajan vikend za Karate akademiju Osijek: Tri zlata, šest srebra i šest bronci!

  • 2 studenoga, 202612:09
  • Autor: Redakcija 031
Još jedan uspješan natjecateljski vikend je iza Karate akademije Osijek! Na međunarodnom karate turniru u Banja Luci 14. Grawe energija  kup koji se održao u sportskoj dvorani Borik 1.11.2026.
Natjecatelji ostvarili odlične rezultate, osvojivši ukupno 15 medalja!

Rezultati:

 ZLATO
– Lana Mesić – djevojčice 10 godina, -40 kg
Petra Ćuk – djevojčice 8/9 godina, -28 kg
Sara Čupić – djevojčice 8/9 godina, +36 kg

SREBRO
– Petra Ćuk – djevojčice 10 godina, -30 kg
Nicole Furgala – djevojčice 11 godina, -36 kg
Josipa Ćuk – djevojčice 13 godina, -54 kg
Luka Mesić – dječaci 13 godina, +55 kg
Gabriel Nemet – kadeti, -52 kg
Bartol Klanac – juniori, +76 kg

BRONCA
– Nicole Furgala – djevojčice 10 godina, -34 kg
Sara Čupić – djevojčice 10 godina, +40 kg
Lana Mesić – djevojčice 11 godina, -40 kg
Karlo Batos – kadeti, +70 kg
Petar Erdeši – dječaci 13 godina, -55 kg
Luka Škripić – juniori, +76 kg

Nadomak osvajanja medalje ostali su:
Adrian Klarić – dječaci 12 godina, +52 kg
Lea Nemet – djevojčice 12 godina, -35 kg
Elena Šegavčić – kadetkinje, -54 kg

Ponosni smo na svaki nastup, svaku pobjedu i svaki korak naprijed. Svako natjecanje donosi novo iskustvo, napredak i motivaciju za daljnji rad“, kažu iz kluba.

Sjajan vikend za Karate akademiju Osijek: Tri zlata, šest srebra i šest bronci! Foto: Karate akademija Osijek

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