Sjajan vikend za Karate akademiju Osijek: Tri zlata, šest srebra i šest bronci!

Rezultati:
ZLATO
– Lana Mesić – djevojčice 10 godina, -40 kg
– Petra Ćuk – djevojčice 8/9 godina, -28 kg
– Sara Čupić – djevojčice 8/9 godina, +36 kg
SREBRO
– Petra Ćuk – djevojčice 10 godina, -30 kg
– Nicole Furgala – djevojčice 11 godina, -36 kg
– Josipa Ćuk – djevojčice 13 godina, -54 kg
– Luka Mesić – dječaci 13 godina, +55 kg
– Gabriel Nemet – kadeti, -52 kg
– Bartol Klanac – juniori, +76 kg
BRONCA
– Nicole Furgala – djevojčice 10 godina, -34 kg
– Sara Čupić – djevojčice 10 godina, +40 kg
– Lana Mesić – djevojčice 11 godina, -40 kg
– Karlo Batos – kadeti, +70 kg
– Petar Erdeši – dječaci 13 godina, -55 kg
– Luka Škripić – juniori, +76 kg
Nadomak osvajanja medalje ostali su:
– Adrian Klarić – dječaci 12 godina, +52 kg
– Lea Nemet – djevojčice 12 godina, -35 kg
– Elena Šegavčić – kadetkinje, -54 kg
“Ponosni smo na svaki nastup, svaku pobjedu i svaki korak naprijed. Svako natjecanje donosi novo iskustvo, napredak i motivaciju za daljnji rad“, kažu iz kluba.