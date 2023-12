clubu Epic

Subota , 23. prosinca 2023.

23:00 sata - PIPS pres. PLAYGROUND w. MARKO NASTIĆ (EASY TIGER/BG)



Ovog vikenda očekuje nas prava glazbena senzacija!



23. prosinca 2023. godine u Klub EPIC, dolazi proslavljeni beogradski DJ Marko Nastić zavladati plesnim podijem svojim nevjerojatnim ritmovima.



Marko Nastić, poznat po svojim elektrizirajućim nastupima koji prelaze granice glazbenih žanrova, istinska je ikona regionalne elektroničke scene. Njegov virtuozni pristup DJ pultu i eklektična glazbena selekcija stvaraju neusporedivo uzbudljivo zvučno putovanje. Od pulsirajućih bass-ova do hipnotičkih melodija, Nastićeva glazba transcendirala je žanrove, ujedinjujući plesače pod jednim ritmom.



Nastupao je na ikoničnim pozornicama od Ibize do Berlina, zaslužujući titulu istinskog ambasadora elektroničkog zvuka. Njegovo ime postalo je sinonim za inovativne beatove, redovito ga dovodeći na vrhunske festivale i klubove diljem svijeta.



Posjetitelje Playground partija očekuje nevjerojatan glazbeni maraton jer će Marko izvrtiti "extended set" u trajanju od 4 sata. Ova posebna odrednica stvorit će prostor za duboko uranjanje u glazbenu ekstazu, pružajući gostima jedinstveno iskustvo.



Domaćin večeri biti će DJ Pips te će priredit poseban "warm up" set na svoj jedinstven način, zagrijavajući atmosferu prije Markovog glazbenog spektakla.



Ulaznice za Marka Nastića u pretprodaji možete kupiti u Barcelona Pubu po cijeni od 12€ te na dan koncerta na ulazu po cijeni od 14€.

