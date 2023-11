sigurniju budućnost

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Zdrava budućnost djece

ozbiljnost prisutnosti klorpirifosa

uznemirujuće vijesti

mandarinama

veliki broj znanstvenih studija

Kao odgovornost. Kao prioritet.

zabrani klorpirifosa

Europskoj uniji

neprimjereno pojavljuje

informirati javnost o opasnostima klorpirifosa, pridavajući poseban značaj hrani koja je namijenjena najosjetljivijem dijelu našeg društva.

Povezan s teškoćama u razvoju

Inicijativa "Zdrava Budućnost Djece" neće mirno stajati dok se ova prijetnja ne suzbije. Pozivamo javnost da nam se pridruži u ovoj važnoj borbi za zdraviju budućnost naše djece. Budimo zajedno u podizanju svijesti i postavljanju zdravlja naše djece kao apsolutnog prioriteta Vaša podrška je ključna. Jer svako dijete zaslužuje priliku za sretnu i zdravu budućnost

O primjeni i zabrani

Djelovanje inicijative

zdravabuducnost.org

[Sponzorirani članak]

U želji da postave temelje zasve djece,predstavlja novu inicijativu. Ova inicijativa ima za cilj upozoriti nau okolišu, s posebnim naglaskom na hrani koju konzumiraju naši najmlađi.Reakcija Centra proizlazi izkoja je odjeknula kroz medije krajem prošlog mjeseca, otkrivajući da je u hrvatskimpronađen zabranjen pesticid klorpirifos, o čijoj se štetnosti očitovaote zbog kojih je i on konačno zabranjen u travnju 2020. godine u cijeloj Europskoj uniji.Slogan inicijative, "", odražava odlučnost Centra da podigne svijest o ovoj ozbiljnoj prijetnji i istakne odgovornost prema zdravlju djece.Unatoču travnju 2020. godine u cijeloj, ovaj pesticid i dalje seu našem okolišu, posebno u hrani koju konzumiraju djeca. Stoga je misija inicijative jasna:Štetnost klorpirifosa nije zanemariva. Znanstvene studije povezuju ovaj pesticid s ozbiljnim poteškoćama u razvoju kod djece, uključujući poremećaje u razvoju mozga, hiperaktivnost, poremećaje hormonskog sustava, zaostajanje u rastu i smanjeni kvocijent inteligencije.- poručili su predstavnici inicijative.Klorpirifos se obično primjenjuje prskanjem na usjeve u tekućem obliku, koristeći prskalice ili raspršivače, čime se ravnomjerno raspoređuje po biljkama. Primjena ovog insekticida često se događa tijekom vegetacije, kada su štetnici najaktivniji i predstavljaju prijetnju usjevima.Klorpirifos se često koristi u poljoprivredi za suzbijanje različitih štetočina, uključujući gusjenice, kukce, grinje i druge insekte koji mogu prouzročiti ozbiljne štete usjevima. Kako bi se povećala učinkovitost, primjena klorpirifosa često se ponavlja prema potrebi tijekom vegetacijske sezone.Radi se o pesticidu koji se u Hrvatskoj kao i u nekim drugim zemljama legalno upotrebljavao od 2006. godine i postao jedna od najiskorištenijih kemikalija za zaštitu usjeva, voća i povrća. Točnije, klorpirifos je od 2006. godine zabranjen za tretiranje voća i povrća u većini zemalja EU, osim u Švedskoj, Finskoj, Austriji, Njemačkoj, Danskoj, Irskoj, Latviji, Litvi, Sloveniji i Hrvatskoj.Prema uredbi o zabrani Europske komisije sve članice su 16. siječnja 2020. godine bile obvezne oduzeti odobrenje sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže klorpirifos s rokom zbrinjavanja zaliha do 16. travnja iste godine. Ministarstvo poljoprivrede ukinulo je njihovu registraciju na našem području i dopustilo je da se zalihe distribuiraju još iduća dva mjeseca, a primjenjuju do 16. travnja 2020. godine. Pritom, 16.veljače 2020. godine zabranjen je uvoz voća i povrća u EU i iz trećih zemalja u kojima se nalazi sporni pesticid.Inicijativa Zdrava budućnost djece nastala je kao reakcija Centra za nestalu i zlostavljanu djecu na pojavu zabranjenog pesticida klorpirifosa na području Republike Hrvatske. Okupljaju stručnjake iz područja odgoja i obrazovanja, nutricionizma, agro biotehnike i drugih relevantnih disciplina s ciljem ukazivanja na ovaj ozbiljan problem i stvaranja okruženja za zdravu budućnost djece.Ona je naša odgovornost i prioritet.Informacije o djelovanju inicijative možete uskoro pronaći na njihovoj službenoj web stranici