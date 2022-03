Glazbeni program

Međunarodnog dana žena "Žena može"

Policijske uprave Osječko-baranjske županije i Udruge Lega

Poetry caffe Magis

Premda se više od sto godina borimo za ravnopravnost spolova, borba nije gotova i neće biti gotova sve dok budemo morali raspravljati o jazu u plaćama, rodno uvjetovanom nasilju i femicidu. Iz dana u dan susrećemo se s raznim oblicima kršenja prava žena. Žene su i dan danas neravnopravne u svim sferama života, samo zato što su žene. Ukoliko zavirimo u područja obrazovanja, zapošljavanja, obiteljskih obveza pa čak i politike, vidjet ćemo žene koje su žrtve stereotipa i diskriminacije. Ovo su ključna područja u kojima bi žene trebale biti osnažene da bi bile što ravnopravnije

Živim život bez nasilja

nasilja u obitelji

36 slučajeva

28 slučajeva

Sukladno Istanbulskoj konvenciji trebali bismo ispoštovati obavezu osnivanja dovoljnog broja odgovarajućih, lako dostupnih specijaliziranih skloništa radi omogućavanja sigurnog smještaja i proaktivne pomoći žrtvama, osobito ženama i djeci, a koja trebaju biti dostupna u svakoj regiji s jednim obiteljskim mjestom na svakih 10 000 stanovnika. Kad žrtva doživi nasilje, da bi spasila svoj život, ali i život svoje djece, mora napustiti dom nasilnika. Ali mnoge od toga odustanu, jer nemaju gdje otići, osim da završe na ulici. I tu država mora reagirati! Mora im osigurati sklonište, ali isto tako i sigurnost te krov nad glavom pa čak i onog trenutka kada dođe vrijeme napuštanja sigurne kuće. U većini slučajeva žrtve su tada prepuštene same sebi. Država, koja u posjedu ima nekoliko praznih i dostupnih nekretnina u svakom gradu, je ta koja bi trebala pomoći žrtvama nasilja

Romana Nikolić

nikada zadovoljiti mrvicama

Tekst i foto: Marina Pavić

povodom obilježavanjau organizacijiodržan je u, gdje su se okupile brojne osječke poduzetnice koje su i osigurale poklon bonove za nagradnu igru. Uz glazbu, igru i ugodno druženje poslana je poruka ženama kako su snažne i kako mogu puno toga postići uz malo podrške i hrabrosti, te da se nikad ne zadovoljavaju mrvicama i budu svjesne svoje vrijednosti – ne samo 8.marta, već svihu godini!“ – ključne su to poruke istaknute kroz moto "" povodom Dana žena, gdje su se u Poetry caffe Magis okupile osječke poduzetnice.Posebno je teška tema, u kojem su najvećim dijelom žrtve žene, što je posebno došlo do izražaja u vrijeme pandemije. Najveći broj ubojstava se dogodio 2020.g. () i u 2021.g. (). Iako je tek ožujak, u 2022. godini se dogodilo već pet ubojstava žena, najmanje tri pokušaja ubojstva i četiri zatočenja žena od strane njima bliskih osoba.Kako bi se spriječili novi tragične slučajevi femicida u budućnosti, zajednica treba raditi na mijenjanju ukorijenjenih mišljenja koja štete ženama. Obiteljsko nasilje nije problem žene, već je to javno društveni problem. Također, treba ohrabriti sve one žene koje u ovom trenutku proživljavaju nasilje ili su ga nedavno proživjele, da nasilje prijave. Potrebno je i stvoriti sustav koji će im osigurati adekvatnu zaštitu i stvoriti uvjete za novi početak nakon prijave za sebe i svoju djecu.“ istaknula je nazavisna saborska zastupnicaiz Kluba zastupnika Socijaldemokrati u Hrvatskom saboru.Žene, ne zaboravimo niti jedan dan u godini da smo važne, da smo snažne i da možemo postići puno toga uz samo malo podrške i hrabrosti.Nemojmo sei budimo svjesne svoje vrijednosti, ne samo 8. marta, nego svih 365 dana u godini.