Tekst: Osijek031.com

Zanimljiva su bila sučeljavanja kandidata za gradonačelnika Osijeka izmeđukoja su organizirale mnogobrojne medijske kuće.Nakon rezultata prvog kruga izbora, u kojemu je Radić ostvariood Mlinarevića, i površni poznavatelji političkih prilika zaključili su kako Mlinareviću pobjedu može osigurati samo stvaranje bloka „“.Prve planove u stvaranju takvog bloka pokvario mu je sam Ivan Radić kojemu su u ponedjeljak podršku za drugi krug dali. Oni su pozvali svoje birače da 30. svibnja izađu na birališta i na listiću zaokruže upravo Radića. Ovakvom suradnjom ujedno je i stvorena nova većina uNakon ovakvog raspleta situacije postalo je jasno kako Mlinarević mora privući glasače SDP-a i stranke Možemo. No, ako je za situaciju vezanu uz Hama i Šišljagića Mlinareviću „“ protukandidat Radić, onda je zaljevice kriv sam uz asistenciju svoje stranke Domovinski pokret koja u Zagrebu vodipolitiku upravo protiv lijevih oponenata. Zbog rijetko viđene agresivnosti Domovinskog pokreta i izborne taktike koja više spada unego u politiku, zagrebačka kampanja puni nacionalne stupce i definitivno utječe i na raspoloženje osječkih birača.No, tu nije kraj nevoljama za Mlinarevića jer u neke se uvalio sam.Na sučeljavanjima je, očekivano, red pitanja bio svjetonazorske prirode. Takva pitanja, iako je riječ o komunalnim izborima, kod birača nikada ne prolaze „“, pa su Mlinarevićevi odgovori još teže shvatljivi.Na pitanje o 10. travnju 1941. godine Mlinarević se isprva zbunio misleći kako je riječ o datumu vezanom uz grad Osijek. Kako se nije mogao sjetiti što predstavlja taj datum u hrvatskoj povijesti, voditeljmu je pružio pomoć, no tek tada slijedi Mlinarevićev šokantan odgovor u kojemu on proglašenje zloglasneoznačava pozitivnih događajem.Mlinarević nije pokazao ni preveliko razumijevanje potrebau Hrvatskoj. U sučeljavanju koje je organiziralaotvoreno je izjavio da ga smeta to što oni, kao i svi ostali građani, javno, na ulicama pokazuju svoju orijentaciju.S druge strane, Mlinarević podržava Hod za život, pa ističe:Nije jasno jesu li pozitivno očitovanje o fašističkoj NDH i negativno stajalište o pravima LGBT osoba dio Mlinarevićeve izborne strategije, ali ako jest, možemo slobodno reći da je ona potpuno promašena jer je ovim izjavama Mlinarevićkoji su mu neophodni za pobjedu na izborima. Oni će, nakon ovih eskapada Berislava Mlinarevića, ali i Miroslava Škore te Domovinskog pokreta u Zagrebu, sasvim sigurno radije apstinirati nego pokloniti povjerenje ekstremno desnoj opciji.Da je tome tako, pokazuje i istraživanjeu kojemu Radić dobiva više lijevih glasova u Osijeku nego u prethodnim istraživanjima. Budući da je istraživanje provedeno prije posljednjih sučeljavanja, za očekivati je da će se rijetko koji birač ljevice odlučiti dati glas štovatelju NDH, poborniku Hoda za život i protivniku prava manjinskih zajednica.Dodatni problem za Mlinarevića kod lijevih birača njegov je uski, poduzetnički pogled na upravljanje gradom. Mlinarević je u ovoj kampanji u više navrata isticao kako bi gradom upravljao kao svojim tvrtkama. Na stranu to što je i sam istaknuo kako su neke od njih u međuvremenu propale, što za grad, ovakav stil upravljanja ograničava obrazovne, kulturne, medijske, manjinske i sve ostale politike koje se, iz tržišne perspektive, mogu smatrati „“. Grad Osijek nije tvrtka i ne može tako biti vođen, što je princip kojemu su odani upravo lijevi birači.Kada se sve sumira, izgledi za pobjedu Mlinarevića u ovome su trenutku svedeni na minimum, što zbog velike startne prednosti Radića koji vodi otvorenu i uključivu kampanju, što zbog potpuno promašene strategije Berislava Mlinarevića i njegovog Domovinskog pokreta.