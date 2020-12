Osijeka

Partneri projekta (abecedno):

Tekst: Osijek.hr

Foto: Inja Pavlić/Foto-arhiv031

Od danas se i gradpridružio većim svjetskim gradovima s jedinstvenom uslugomna području grada Osijeka. Građanima je na raspolaganjukoje se mogu preuzimati ili predavati naza električna vozila (HEP Elen), razmještenih po cijelom gradu.Cijena korištenja usluge jeza 15 minuta, a usluga se aktivira pomoću aplikacije koja je dostupna na. O upravljanju i održavanju vozila brineSve potrebne informacije zainteresirani korisnici mogu dobiti na besplatni telefonili na e-mail:Projektpozicioniran je unutar tematskog prioriteta “” LIFE pod-programa za Okoliš i Učinkovitost Resursa.Glavni cilj projekta I-SharE LIFE, vezan uz, jekoličine štetnih emisijskih čestica, posebno PM10 i NO2; on direktno utječe i na klimatski cilj projekta, a to je smanjenje emisija stakleničkih plinova iz cestovnog prometa i urbane mobilnosti. Što se tiče demonstracijskih aktivnosti projekta, predviđeno je puštanje u radu 4 grada Lombardije u Italiji (Busto Arsizio, Bollate, Bergamo, and Como) iu gradu Osijeku u Hrvatskoj – i to sve kroz sustave dijeljenih vozila.Fokus projekta naurbana područja omogućuje inovativno repliciranje i prilike za transfer definiranih rješenja i najboljih praksi na druga manja i srednja urbana područja Europske Unije.Projekt je sufinanciran iz LIFE programa Europske Unije shodno Ugovoru o darovnici br. LIFE/17/IT/000212.ASSTRA – Associazione Trasporti; Grad Osijek; Dyvolve d.o.o.; E-VAI s.r.l.; FNM S.p.A.; Nordcom S.p.A.; Poliedra – Politecnico di MilanoBroj partnera na projektu: 7Broj pilot regija: 2Proračun projekta: 5.801 Mil.€ / uključujući LIFE su-financiranje: 3.398 Mil. €Trajanje projekta: 01.07.2018 – 30.06.2021