Vijest koja se ovih dana proširila gradom oprimljena je sa zebnjom, posebice kodPoskupljenje u iznosu odtrebalo je biti izglasano na jučerašnjoj sjednici, a na snagu bi stupilo s prvim danom nove 2020. godine.Sjednica NO-a je održana, ali odluka o poskupljenju. Tim povodom poslali smo upit u Vodovod, a od službenika za informiranjedobili smo sljedeći odgovor:“.Obzirom da je Vodovod posljednjih godina u sklopuobnoviou gradu i susjednim općinama, od projektau Osijeku i izgradnje postrojenja za obradu otpadnih voda, preko nedavno kupljenenamijenjene održavanju sustava vodoopskrbe i odvodnje pa do otvorenja nove zgrade Pogonskog laboratorija i Ovlaštenog ekolaboratorija odvodnje, logično je da su i troškovi održavanja tog sustava porasli.Sve u svemu, izgledno je da će do poskupljenja (ili korekcije cijena, ako vas taj izraz manje boli) na koncu ipak, ali u kojem iznosu i kada će stupiti na snagu, to će NO Vodovoda odlučiti na jednoj od svojih idućih sjednica.