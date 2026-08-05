Sretan Dan pobjede i domovinske zahvalnosti!
05.08.2026. 9:26
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja obilježava se u Republici Hrvatskoj 5. kolovoza svake godine. Toga se dana svake godine diljem Hrvatske slavi spomen na pobjedu u Domovinskom ratu.
Operacijom je vraćen u hrvatski ustavno-pravni poredak cijeli okupirani teritorij, osim istočne Slavonije. Oluja je uz Bljesak ključna akcija koja je dovela do kraja Domovinskog rata. U operaciji je oslobođeno 10 400 četvornih kilometara ili 18,4 posto ukupne površine Hrvatske.
Redakcija portala Osijek031.com želi svim svojim sugrađankama i sugrađanima sretan Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
Foto: Pexels.com//Ilustracija
Operacijom je vraćen u hrvatski ustavno-pravni poredak cijeli okupirani teritorij, osim istočne Slavonije. Oluja je uz Bljesak ključna akcija koja je dovela do kraja Domovinskog rata. U operaciji je oslobođeno 10 400 četvornih kilometara ili 18,4 posto ukupne površine Hrvatske.
Redakcija portala Osijek031.com želi svim svojim sugrađankama i sugrađanima sretan Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
Foto: Pexels.com//Ilustracija
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