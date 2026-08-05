Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Republici Hrvatskoj 5. kolovoza

Domovinskom ratu.

Operacijom je vraćen u hrvatski ustavno-pravni poredak cijeli okupirani teritorij, osim istočne Slavonije. Oluja je uz Bljesak ključna akcija koja je dovela do kraja Domovinskog rata. U operaciji je oslobođeno 10 400 četvornih kilometara ili 18,4 posto ukupne površine Hrvatske.

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