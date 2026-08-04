Dugotrajno razdoblje

izostanak

Drave, Dunava

najniže vrijednosti

Mario Spajić,

Dunav i donju Dravu Hrvatskih voda

hidrološke prilike

hidroelektrana

nema naznaka

Vuka, Karašica, Vučica i Baranjska Karašica

povećanim protocima

26 °C i više

otežavaju i riječnu plovidbu

povećanoj potrošnji

nemaju poteškoća

Tekst: Hrvatske vode

Foto: Osijek031.com/Arhiv

visokih temperatura iznačajnijih oborina uzrokovali su izrazito niske vodostajei brojnih drugih vodotoka na istoku Hrvatske. Na pojedinim mjernim postajama ovoga su ljeta zabilježeneotkad postoje mjerenja, a Drava je u kratkom razdoblju čak tri puta dosegnula novi minimalni zabilježeni vodostaj.zamjenik direktora Vodnogospodarskog odjela za, ističe kako su trenutačneposljedica dugotrajnog manjka oborina, ranijeg topljenja snježnog pokrivača u uzvodnim dijelovima sliva te izraženog toplinskog vala koji dodatno pojačava učinke suše. Dodaje kako se prema raspoloživim prognozama i stanju u slivovima Drave i Dunava tijekom sljedećih pet do sedam dana ne očekuju značajnije promjene vodostaja. Na Dravi će manje oscilacije i dalje biti uvjetovane radom, no vodostaj će ostati u području izrazito niskih vrijednosti. Slična situacija očekuje se i na Dunavu, gdje zasadznačajnijeg porasta vodostaja.Izrazito niski vodostaji prisutni su i na manjim vodotocima, među kojima su, kao i na brojnim kanalima. Ovakve hidrološke prilike neuobičajene su za ljetne mjesece jer je režim rijeke Drave prirodno obilježentijekom lipnja i srpnja uslijed otapanja snijega i oborina u uzvodnom dijelu sliva.Visoke temperature zraka utječu i na temperaturu vode, koja na pojedinim lokacijama doseže oko. Takvi uvjeti dodatno opterećuju vodene ekosustave te nepovoljno djeluju na biljni i životinjski svijet. Posljedice su vidljive i u poljoprivredi, gdje visoke temperature i nedostatak vlage ubrzavaju isušivanje tla.Niski vodostaji. Plovidba Dunavom i dalje je moguća, ali uz ograničenja u opterećenju plovila, dok su uvjeti na pojedinim dionicama Drave znatno zahtjevniji. Povlačenje vode na mnogim je mjestima otkrilo dijelove riječnog korita, pješčane sprudove i različite potopljene predmete. Nedavno je kod Osijeka zbog rekordno niskog vodostaja pronađena i neeksplodirana eksplozivna naprava, što dodatno potvrđuje da kretanje riječnim koritom može predstavljati ozbiljnu opasnost. Hrvatske vode stoga pozivaju građane da izbjegavaju hodanje po sprudovima i izloženim dijelovima korita te da se pridržavaju upozorenja nadležnih službi.Unatočvode tijekom toplinskog vala, javni isporučitelji vodnih usluga na području nadležnosti Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu trenutačnos izdašnošću vodocrpilišta niti s kvalitetom vode za javnu vodoopskrbu. Povećana potrošnja očekivana je zbog navodnjavanja, punjenja bazena i drugih uobičajenih potreba tijekom razdoblja visokih temperatura. Kod pojedinih privatnih bunara, osobito na višim terenima, mogući su problemi sa smanjenom izdašnošću, što je uobičajeno tijekom dugotrajnih sušnih razdoblja. Hrvatske vode kontinuirano prate stanje vodostaja i hidrološke prilike na cijelom području kako bi pravodobno poduzele potrebne mjere u skladu s razvojem situacije.