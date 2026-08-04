Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije, Hrvatske vojske i policije te Koordinacije udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata

Uvijek se moramo sjećati onih koji su dali najviše za tu pobjedu, koji su podnijeli najveću žrtvu, koji su dali svoje živote, jer njima dugujemo sve ono u čemu danas uživamo, sve ono što baštinimo u našoj slobodnoj domovini, Republici Hrvatskoj, i da nije bilo njih, ne bismo zasigurno danas niti stajali ovdje, ispred hrvatskoga stijega, u slobodnoj državi

Dragan Vulin

Danas, povodom Dana domovinske zahvalnosti, Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja, s posebnim pijetetom i velikim ponosom prisjećamo se Oluje, jedne od najslavnijih stranica hrvatske povijesti. Oluja je bila prije svega vojna pobjeda, ali i mnogo više od toga – bila je pobjeda prava hrvatskog naroda na slobodu, naroda koji je želio živjeti u miru i u vlastitoj državi. S dubokim poštovanjem i zahvalnošću prisjećamo se žrtve svih hrvatskih branitelja, zahvaljujući kojima danas imamo slobodnu i suverenu Hrvatsku

Foto: Osijek.hr

kod Kapelice Kraljice Mira u utorak, 4. kolovoza, u Osijeku je obilježen. U sjećanje na poginule branitelje vijence su položila izaslanstva.”- istaknuo je zamjenik gradonačelnika Osijekate dodao da su Osijek i Slavonija i Baranja dali veliku žrtvu u Domovinskom ratu te da su hrvatski branitelji iz Osijeka, iz Osječko-baranjske županije, iz cijele Slavonije i Baranje, sudjelovali na svim ratištima u Republici Hrvatskoj..”- izjavila je županica Nataša Tramišak.