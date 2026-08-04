Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

redovitom rasporedu.

neće raditi

ZOO vrt Osijek – radno vrijeme

od 9:00 do 20:00 sati

19:00 sati

Foto: Osijek031.com/Arhiv

U srijedu 5. kolovoza 2026., naodvoz miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biorazgradivog otpada odvijati poReciklažna dvorišta i kompostanaZOO vrt Osijek za posjetitelje je otvoren svaki dan, dok je ulaz moguć do