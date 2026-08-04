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Vijesti::Communis
U srijedu 5. kolovoza 2026., na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja odvoz miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biorazgradivog otpada odvijati po redovitom rasporedu.

Reciklažna dvorišta i kompostana neće raditi.

ZOO vrt Osijek – radno vrijeme
ZOO vrt Osijek za posjetitelje je otvoren svaki dan od 9:00 do 20:00 sati, dok je ulaz moguć do 19:00 sati.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)