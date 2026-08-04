Servisne informacije [4. kolovoza 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
04.08.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Sunčano i vrlo vruće. Jutarnja temperatura 20°C, a dnevna do 39°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Silaš
od 7:00 do 12:00 sati - Slavonska 64
Bez plina
G.Č. Novi grad
od 07:30 do 08:30 sati - Banjalučka ulica ( kbr. 30-106), Požeška ulica ( kbr. 1-13)
Bez vode
od 9:00 do 13:00 sati - Ulica Adama Reisnera, na dionici od Ulice svete Ane do Dubrovačke ulice
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- CineStar Osijek [30.07.-05.08.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- 53. Kolonija kipara naivaca Ernestinovo [program, 2026.]
- Galerija Kulturnog centra: Otvorenje izložbe "Moments in Black and White Film"
- Ljetna školica u ZOO vrtu
DHMZ prognoza: Sunčano i vrlo vruće. Jutarnja temperatura 20°C, a dnevna do 39°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Silaš
od 7:00 do 12:00 sati - Slavonska 64
Bez plina
G.Č. Novi grad
od 07:30 do 08:30 sati - Banjalučka ulica ( kbr. 30-106), Požeška ulica ( kbr. 1-13)
Bez vode
od 9:00 do 13:00 sati - Ulica Adama Reisnera, na dionici od Ulice svete Ane do Dubrovačke ulice
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- CineStar Osijek [30.07.-05.08.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- 53. Kolonija kipara naivaca Ernestinovo [program, 2026.]
- Galerija Kulturnog centra: Otvorenje izložbe "Moments in Black and White Film"
- Ljetna školica u ZOO vrtu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)