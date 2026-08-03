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Vijesti::Communis
Temeljem ROADPOL-ovog Plana aktivnosti, u razdoblju od 3. do 9 kolovoza 2026. godine sukladno smjernicama ROADPOL-a na području Republike Hrvatske, a tako i Osječko - baranjske županije, policijski službenici provesti će pojačani nadzor brzine kretanja vozila, najavili su iz policije

Pojačani nadzor brzine kretanja provoditi će se kontinuirano u navedenom vremenskom periodu na maksimalno mogućem broju lokacija, te apeliraju na građane da poštuju ograničenje brzine kretanja prilikom upravljanja vozilom ali i ostale propise koji utječu na sigurnost prometa.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)