ROADPOL-ovog Plana aktivnosti

od 3. do 9 kolovoza 2026.

pojačani nadzor

maksimalno mogućem

poštuju

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Temeljem, u razdobljugodine sukladno smjernicama ROADPOL-a na području Republike Hrvatske, a tako i Osječko - baranjske županije, policijski službenici provesti ćebrzine kretanja vozila, najavili su iz policijePojačani nadzor brzine kretanja provoditi će se kontinuirano u navedenom vremenskom periodu nabroju lokacija, te apeliraju na građane daograničenje brzine kretanja prilikom upravljanja vozilom ali i ostale propise koji utječu na sigurnost prometa.