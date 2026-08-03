sklopljenih brakova

nepromijenjen,

broj razvoda

Državnog zavoda za statistiku

17.270 brakova

5.674 brakova

12.230 brakova

sa 3.767 na 4.377

610 slučajeva

Zagreba

Splitu (702), Osijeku (441) i Rijeci (375)

244

195

133

Pleternica

Otoka i Hvara

Zabok, Mursko Središće i Pakrac

Pula,

Grubišnom Polju.

Rijeka

Vodice i Slunj

stabilizirao,

raste broj razvoda

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Broju Hrvatskoj prošle je godine ostao gotovodok jeznatno porastao. Prema podacimaza 2025. godinu, u Hrvatskoj je sklopljeno, svega 64 više nego godinu ranije, dok je razvedeno, odnosno 713 više nego u 2024.Sličan trend vidljiv je i u hrvatskim gradovima. U 128 gradova tijekom prošle godine sklopljeno je, tek pet više nego godinu prije, dok je broj razvoda porastao, što je povećanje odili više od 16 posto.Nakon, najviše brakova zabilježeno je u. Isti gradovi prednjače i po broju razvoda – Split ih je imao, Osijek, a RijekaKada se broj brakova promatra u odnosu na broj stanovnika, na vrhu ljestvice nalazi sesa sedam brakova na tisuću stanovnika, ispred. S druge strane, najveću stopu razvoda imali suNajveći nominalni rast broja sklopljenih brakova ostvarila jedok je najveći postotni porast zabilježen uKod razvoda prednjačis najvećim povećanjem broja rastava, dok su najveći postotni skok zabilježiliPodaci pokazuju kako se broj novih brakova posljednjih godinano istodobno. Stručnjaci taj trend povezuju s promjenama životnih navika, kasnijim ulaskom u brak te društvenim i gospodarskim okolnostima koje utječu na obiteljski život.