Gotovo isti broj brakova, ali znatno više razvoda u Hrvatskoj tijekom 2025.
03.08.2026. 12:01
Broj sklopljenih brakova u Hrvatskoj prošle je godine ostao gotovo nepromijenjen, dok je broj razvoda znatno porastao. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za 2025. godinu, u Hrvatskoj je sklopljeno 17.270 brakova, svega 64 više nego godinu ranije, dok je razvedeno 5.674 brakova, odnosno 713 više nego u 2024.
Sličan trend vidljiv je i u hrvatskim gradovima. U 128 gradova tijekom prošle godine sklopljeno je 12.230 brakova, tek pet više nego godinu prije, dok je broj razvoda porastao sa 3.767 na 4.377, što je povećanje od 610 slučajeva ili više od 16 posto.
Nakon Zagreba, najviše brakova zabilježeno je u Splitu (702), Osijeku (441) i Rijeci (375). Isti gradovi prednjače i po broju razvoda – Split ih je imao 244, Osijek 195, a Rijeka 133.
Kada se broj brakova promatra u odnosu na broj stanovnika, na vrhu ljestvice nalazi se Pleternica sa sedam brakova na tisuću stanovnika, ispred Otoka i Hvara. S druge strane, najveću stopu razvoda imali su Zabok, Mursko Središće i Pakrac.
Najveći nominalni rast broja sklopljenih brakova ostvarila je Pula, dok je najveći postotni porast zabilježen u Grubišnom Polju. Kod razvoda prednjači Rijeka s najvećim povećanjem broja rastava, dok su najveći postotni skok zabilježili Vodice i Slunj.
Podaci pokazuju kako se broj novih brakova posljednjih godina stabilizirao, no istodobno raste broj razvoda. Stručnjaci taj trend povezuju s promjenama životnih navika, kasnijim ulaskom u brak te društvenim i gospodarskim okolnostima koje utječu na obiteljski život.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Sličan trend vidljiv je i u hrvatskim gradovima. U 128 gradova tijekom prošle godine sklopljeno je 12.230 brakova, tek pet više nego godinu prije, dok je broj razvoda porastao sa 3.767 na 4.377, što je povećanje od 610 slučajeva ili više od 16 posto.
Nakon Zagreba, najviše brakova zabilježeno je u Splitu (702), Osijeku (441) i Rijeci (375). Isti gradovi prednjače i po broju razvoda – Split ih je imao 244, Osijek 195, a Rijeka 133.
Kada se broj brakova promatra u odnosu na broj stanovnika, na vrhu ljestvice nalazi se Pleternica sa sedam brakova na tisuću stanovnika, ispred Otoka i Hvara. S druge strane, najveću stopu razvoda imali su Zabok, Mursko Središće i Pakrac.
Najveći nominalni rast broja sklopljenih brakova ostvarila je Pula, dok je najveći postotni porast zabilježen u Grubišnom Polju. Kod razvoda prednjači Rijeka s najvećim povećanjem broja rastava, dok su najveći postotni skok zabilježili Vodice i Slunj.
Podaci pokazuju kako se broj novih brakova posljednjih godina stabilizirao, no istodobno raste broj razvoda. Stručnjaci taj trend povezuju s promjenama životnih navika, kasnijim ulaskom u brak te društvenim i gospodarskim okolnostima koje utječu na obiteljski život.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)