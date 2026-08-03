HAK upozorava na velike gužve: Pojačan promet očekuje se tijekom cijelog tjedna
03.08.2026. 11:06
Državni praznik, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, koji se ove godine obilježava u srijedu, 5. kolovoza, donosi višednevno pojačan promet na hrvatskim cestama. Budući da su mnogi građani spojili praznik s vikendom i godišnjim odmorom, iz Hrvatskog autokluba (HAK) upozoravaju kako će promet biti intenzivan tijekom gotovo cijelog tjedna.
Prvi veći val vozila prema Jadranu bio je u petak poslijepodne, nakon završetka radnog vremena, dok će najveće gužve prema moru bile u subotu ujutro i prijepodne.
Pojačan promet nastavit će se i u ponedjeljak te utorak. U ponedjeljak se očekuju gužve u oba smjera, posebno na prilazima Zagrebu i na autocestama A1, A3 i A4. U utorak će u jutarnjim satima ponovno biti izraženiji odlazak prema moru, dok će poslijepodne promet dodatno pojačati putnici koji će se uputiti prema Kninu i drugim mjestima obilježavanja Dana pobjede.
Dodatne poteškoće u prometu očekuju se i zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku u utorak navečer. Na području grada i prilaznim cestama predviđene su posebne prometne regulacije, zatvaranja pojedinih ulica te velika opterećenja na autocesti A1 i državnim cestama koje vode prema Šibeniku.
Na sam praznik, u srijedu 5. kolovoza, promet će od ranih jutarnjih sati biti posebno pojačan prema Kninu zbog središnje proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije "Oluja". Najveći povratni val prema unutrašnjosti očekuje se između 14 i 22 sata.
Najdulja čekanja i kolone tijekom nedjelje i srijede očekuju se na autocesti A1 između Splita i Zagreba, na prilazima Zagrebu kod Lučkog i Demerja, na autocestama A6 i A7, na izlazu iz Istre preko tunela Učka, na Krčkom mostu, duž Jadranske magistrale te u trajektnim lukama, posebno u Splitu.
Vozače teretnih vozila težih od 7,5 tona očekuju i privremene zabrane prometa. One će biti na snazi u utorak od 15 do 23 sata te na praznik, u srijedu, od 14 do 23 sata, uz propisane iznimke za vozila hitnih službi, opskrbe i prijevoza lako kvarljive robe.
Iz HAK-a vozačima savjetuju da na put krenu odmorni, s dovoljno goriva ili napunjenom baterijom, vodom i hranom, posebno ako putuju s djecom. Također pozivaju na poštivanje prometnih propisa, održavanje sigurnosnog razmaka, formiranje hitnog koridora u slučaju zastoja te redovitu provjeru stanja u prometu prije polaska.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Prvi veći val vozila prema Jadranu bio je u petak poslijepodne, nakon završetka radnog vremena, dok će najveće gužve prema moru bile u subotu ujutro i prijepodne.
Pojačan promet nastavit će se i u ponedjeljak te utorak. U ponedjeljak se očekuju gužve u oba smjera, posebno na prilazima Zagrebu i na autocestama A1, A3 i A4. U utorak će u jutarnjim satima ponovno biti izraženiji odlazak prema moru, dok će poslijepodne promet dodatno pojačati putnici koji će se uputiti prema Kninu i drugim mjestima obilježavanja Dana pobjede.
Dodatne poteškoće u prometu očekuju se i zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku u utorak navečer. Na području grada i prilaznim cestama predviđene su posebne prometne regulacije, zatvaranja pojedinih ulica te velika opterećenja na autocesti A1 i državnim cestama koje vode prema Šibeniku.
Na sam praznik, u srijedu 5. kolovoza, promet će od ranih jutarnjih sati biti posebno pojačan prema Kninu zbog središnje proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije "Oluja". Najveći povratni val prema unutrašnjosti očekuje se između 14 i 22 sata.
Najdulja čekanja i kolone tijekom nedjelje i srijede očekuju se na autocesti A1 između Splita i Zagreba, na prilazima Zagrebu kod Lučkog i Demerja, na autocestama A6 i A7, na izlazu iz Istre preko tunela Učka, na Krčkom mostu, duž Jadranske magistrale te u trajektnim lukama, posebno u Splitu.
Vozače teretnih vozila težih od 7,5 tona očekuju i privremene zabrane prometa. One će biti na snazi u utorak od 15 do 23 sata te na praznik, u srijedu, od 14 do 23 sata, uz propisane iznimke za vozila hitnih službi, opskrbe i prijevoza lako kvarljive robe.
Iz HAK-a vozačima savjetuju da na put krenu odmorni, s dovoljno goriva ili napunjenom baterijom, vodom i hranom, posebno ako putuju s djecom. Također pozivaju na poštivanje prometnih propisa, održavanje sigurnosnog razmaka, formiranje hitnog koridora u slučaju zastoja te redovitu provjeru stanja u prometu prije polaska.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)