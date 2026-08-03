Dana pobjede i domovinske zahvalnosti

Dana hrvatskih branitelja

pojačan promet

Hrvatskog autokluba

intenzivan

Pojačan promet

oba smjera

izraženiji odlazak

Marka Perkovića Thompsona

prometne regulacije

prema Kninu

31. obljetnice vojno-redarstvene operacije "Oluja"

Splita i Zagreba

Zagrebu

Lučkog i Demerja

Učka,

Krčkom mostu

privremene zabrane

odmorni

dovoljno goriva ili napunjenom baterijom, vodom i hranom,

poštivanje

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Državni praznik,te, koji se ove godine obilježava u srijedu, 5. kolovoza, donosi višednevnona hrvatskim cestama. Budući da su mnogi građani spojili praznik s vikendom i godišnjim odmorom, iz(HAK) upozoravaju kako će promet bititijekom gotovo cijelog tjedna.Prvi veći val vozila prema Jadranu bio je u petak poslijepodne, nakon završetka radnog vremena, dok će najveće gužve prema moru bile u subotu ujutro i prijepodne.nastavit će se i u ponedjeljak te utorak. U ponedjeljak se očekuju gužve u, posebno na prilazima Zagrebu i na autocestama A1, A3 i A4. U utorak će u jutarnjim satima ponovno bitiprema moru, dok će poslijepodne promet dodatno pojačati putnici koji će se uputiti prema Kninu i drugim mjestima obilježavanja Dana pobjede.Dodatne poteškoće u prometu očekuju se i zbog koncertau Šibeniku u utorak navečer. Na području grada i prilaznim cestama predviđene su posebne, zatvaranja pojedinih ulica te velika opterećenja na autocesti A1 i državnim cestama koje vode prema Šibeniku.Na sam praznik, u srijedu 5. kolovoza, promet će od ranih jutarnjih sati biti posebno pojačanzbog središnje proslave. Najveći povratni val prema unutrašnjosti očekuje se između 14 i 22 sata.Najdulja čekanja i kolone tijekom nedjelje i srijede očekuju se na autocesti A1 između, na prilazimakod, na autocestama A6 i A7, na izlazu iz Istre preko tunelana, duž Jadranske magistrale te u trajektnim lukama, posebno u Splitu.Vozače teretnih vozila težih od 7,5 tona očekuju iprometa. One će biti na snazi u utorak od 15 do 23 sata te na praznik, u srijedu, od 14 do 23 sata, uz propisane iznimke za vozila hitnih službi, opskrbe i prijevoza lako kvarljive robe.Iz HAK-a vozačima savjetuju da na put krenu, sposebno ako putuju s djecom. Također pozivaju naprometnih propisa, održavanje sigurnosnog razmaka, formiranje hitnog koridora u slučaju zastoja te redovitu provjeru stanja u prometu prije polaska.