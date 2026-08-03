Ljetna školica u ZOO vrtu
03.08.2026. 9:26
Tražite zanimljiv, edukativan i zabavan način da vaše dijete provede dio ljetnih praznika? Osječki ZOO vrt poziva učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole na ljetni edukativni kamp u Zoološkom vrtu, gdje će kroz druženje sa životinjama, kreativne radionice i brojne aktivnosti upoznati njihove navike, staništa i važnost očuvanja prirode.
Program 1. tjedan:
Ponedjeljak, 3. kolovoza 2026.
Tema: Modrožuta ara
Radionica: Izrada voćnih ražnjića za are
Utorak, 4. kolovoza 2026.
Tema: Žirafa
Radionica: Hranjenje žirafa
Srijeda, 5. kolovoza 2026.
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti – nema programa.
Četvrtak, 6. kolovoza 2026.
Tema: Emu
Radionica: Tuširanje emua
Petak, 7. kolovoza 2026.
Tema: Krokodil
Radionica: Hranjenje krokodila
Program 2. tjedan:
Ponedjeljak, 10. kolovoza 2026.
Tema: Životinje u Slavonskom selu
Radionica: Hranjenje životinja u Slavonskom selu
Utorak, 11. kolovoza 2026.
Tema: Zmije
Radionica: Druženje s kraljevskim pitonom
Srijeda, 12. kolovoza 2026.
Tema: Fosa
Radionica: Izrada enrichmenta za fose
Četvrtak, 13. kolovoza 2026.
Tema: Gibon
Radionica: Izrada igračaka za gibone
Petak, 14. kolovoza 2026.
Tema: Sibirski tigar
Radionica: Ledena santa kod tigra
Informacije
Datum: 3. – 14. kolovoza (svaki radni dan, osim 5. kolovoza – praznik)
Vrijeme: 9:00 – 12:00 sati
Uzrast: učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole
*NAPOMENA: minimalan broj djece 4
Cijena
- 50 € po djetetu za cijeli tjedan
- Svako sljedeće dijete iz iste obitelji: 20 € za tjedan
- 10 € po djetetu za pojedinačni dan
Prijave putem linka.
Program 1. tjedan:
Ponedjeljak, 3. kolovoza 2026.
Tema: Modrožuta ara
Radionica: Izrada voćnih ražnjića za are
Utorak, 4. kolovoza 2026.
Tema: Žirafa
Radionica: Hranjenje žirafa
Srijeda, 5. kolovoza 2026.
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti – nema programa.
Četvrtak, 6. kolovoza 2026.
Tema: Emu
Radionica: Tuširanje emua
Petak, 7. kolovoza 2026.
Tema: Krokodil
Radionica: Hranjenje krokodila
Program 2. tjedan:
Ponedjeljak, 10. kolovoza 2026.
Tema: Životinje u Slavonskom selu
Radionica: Hranjenje životinja u Slavonskom selu
Utorak, 11. kolovoza 2026.
Tema: Zmije
Radionica: Druženje s kraljevskim pitonom
Srijeda, 12. kolovoza 2026.
Tema: Fosa
Radionica: Izrada enrichmenta za fose
Četvrtak, 13. kolovoza 2026.
Tema: Gibon
Radionica: Izrada igračaka za gibone
Petak, 14. kolovoza 2026.
Tema: Sibirski tigar
Radionica: Ledena santa kod tigra
Informacije
Datum: 3. – 14. kolovoza (svaki radni dan, osim 5. kolovoza – praznik)
Vrijeme: 9:00 – 12:00 sati
Uzrast: učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole
*NAPOMENA: minimalan broj djece 4
Cijena
- 50 € po djetetu za cijeli tjedan
- Svako sljedeće dijete iz iste obitelji: 20 € za tjedan
- 10 € po djetetu za pojedinačni dan
Prijave putem linka.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)