Toplinski val

narančasti meteoalarm

crveni.

sunčano i vruće

38°C

sunčano i vrlo vruće

20°C,

38°C

crveni meteoalarm

Toplinski val. Maksimalna temperatura > 38°C

Sunčano i vruće

25°C

39°C

Promjena stiže u četvrtak tijekom večeri

sunčano i vruće

oblaci i kiša

23°C

38°C

blagi pad

23°C

36°C

većeg pada

Foto: Osijek031.com/Arhiv

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