Osijek "ulazi" u crveni meteoalarm: Temperature idu do 39 stupnjeva
03.08.2026. 8:29
Toplinski val i dalje traje. Osječka regija je danas uz narančasti meteoalarm, a već od sutra prelazi u crveni.
Danas će biti sunčano i vruće. Dnevna temperatura do 38°C. Uz blagi porast jutarnje temperature, i sutra nas očekuje sunčano i vrlo vruće. Jutarnja temperatura do 20°C, a dnevna do 38°C. Za utorak je upaljen crveni meteoalarm, koji se odnosi na toplinski val: “Toplinski val. Maksimalna temperatura > 38°C”.
Sunčano i vruće nastavit će se i u srijedu uz jutarnju temperaturu do 25°C, a dnevnu do 39°C.
Promjena stiže u četvrtak tijekom večeri
Prema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, promjena je moguća u četvrtak tijekom večeri. Tijekom dana bit će i dalje sunčano i vruće, a onda stižu oblaci i kiša. Jutarnja temperatura bit će do 23°C, a dnevna do 38°C. Petak donosi tijekom dana pretežno sunčano, uz blagi pad temperature, a tijekom večeri kiša. Jutarnja temperatura do 23°C, a dnevna do 36°C.
Osvježenje u vidu većeg pada temperature možemo očekivati za vikend, no on je daleko. Držite se hlada i pijte puno tekućine..
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Danas će biti sunčano i vruće. Dnevna temperatura do 38°C. Uz blagi porast jutarnje temperature, i sutra nas očekuje sunčano i vrlo vruće. Jutarnja temperatura do 20°C, a dnevna do 38°C. Za utorak je upaljen crveni meteoalarm, koji se odnosi na toplinski val: “Toplinski val. Maksimalna temperatura > 38°C”.
Sunčano i vruće nastavit će se i u srijedu uz jutarnju temperaturu do 25°C, a dnevnu do 39°C.
Promjena stiže u četvrtak tijekom večeri
Prema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, promjena je moguća u četvrtak tijekom večeri. Tijekom dana bit će i dalje sunčano i vruće, a onda stižu oblaci i kiša. Jutarnja temperatura bit će do 23°C, a dnevna do 38°C. Petak donosi tijekom dana pretežno sunčano, uz blagi pad temperature, a tijekom večeri kiša. Jutarnja temperatura do 23°C, a dnevna do 36°C.
Osvježenje u vidu većeg pada temperature možemo očekivati za vikend, no on je daleko. Držite se hlada i pijte puno tekućine..
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)