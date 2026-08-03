Servisne informacije [3. kolovoza 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
03.08.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Jutarnja temperatura 18°C, a dnevna do 37°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- CineStar Osijek [30.07.-05.08.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- 53. Kolonija kipara naivaca Ernestinovo [program, 2026.]
DHMZ prognoza: Sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Jutarnja temperatura 18°C, a dnevna do 37°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- CineStar Osijek [30.07.-05.08.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- 53. Kolonija kipara naivaca Ernestinovo [program, 2026.]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)