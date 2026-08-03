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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Jutarnja temperatura 18°C, a dnevna do 37°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- CineStar Osijek [30.07.-05.08.2026.] [program]

Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- 53. Kolonija kipara naivaca Ernestinovo [program, 2026.]



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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)