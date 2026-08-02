Šest eura za glazbeni spektakl: HNK Osijek donosi "Pop-rock rapsodiju"
02.08.2026. 12:19
Novu, jubilarnu 120. kazališnu sezonu, osječki HNK otvara K-HNK gostovanjem Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu s opernom jednočinkom Stanac i manifestacijom Kazališni rujanski klik u kojoj donose 6 najtraženijih naslova po 6 eura.
Drugi na programu Kazališnog rujanskog klika je koncert "Pop-rock rapsodija", a na rasporedu je u utorak, 15. rujna 2026.. Koncert Pop-rock rapsodija u izvedbi solista, orkestra i benda Opere HNK-a u Osijeku pod dirigentskom palicom Mladena Tutavca donosi vam vrhunski doživljaj u kojem se spajaju strast rocka i elegancija klasike.
Sredinom ožujka naša pozornica ponovno oživljava u glazbenoj večeri koja briše granice između klasičnog i popularnog – Pop-rock rapsodija donosi bezvremenske hitove u raskošnom spoju simfonijskog zvuka, snažnih vokala i energije rock koncerta.
Program donosi presjek najpoznatijih svjetskih pop i rock klasika – od nezaboravnih uspješnica legendarne švedske grupe ABBA poput Dancing Queen, Fernando i Mamma Mia, preko emotivne balade All by Myself (proslavljene u izvedbi Celine Dion), pa sve do monumentalne Who Wants to Live Forever grupe Queen.
Publiku očekuju i antologijske skladbe poput The Boxer dua Simon & Garfunkel, energični Hungry Heart Brucea Springsteena, dirljiva Everybody Hurts benda R.E.M. te snažna Holding Out for a Hero, koju je proslavila Bonnie Tyler.
Nezaobilazni su i rock evergreeni poput Hotel California grupe Eagles, legendarni Johnny B. Goode Chucka Berryja, hit Rosanna sastava Toto, kao i Don’t Bring Me Down grupe Electric Light Orchestra. Večer dodatno obogaćuju i romantične pop uspješnice te prepoznatljivi ritmovi 80-ih i 90-ih.
U koncertu sudjeluju solisti:
Ivana Medić
Dora Vestić
Karlo Miličević
Robert Adamček
Roko Bunčić
Davor Solanović
Uz soliste nastupaju orkestar i bend Opere HNK-a u Osijeku, što jamči snažan i dinamičan glazbeni spektakl.
Aranžmane potpisuje Fedor Vrtačnik, poznatim hitovima dajući novo, simfonijsko ruho, a za dojmljive videoprojekcije zaslužan je Josip Grizbaher.
Pop-Rock rapsodija donosi večer nostalgije, emocije i vrhunske glazbene energije – koncert koji spaja generacije i podsjeća zašto su ove pjesme (postale) bezvremenski klasici.
Drugi na programu Kazališnog rujanskog klika je koncert "Pop-rock rapsodija", a na rasporedu je u utorak, 15. rujna 2026.. Koncert Pop-rock rapsodija u izvedbi solista, orkestra i benda Opere HNK-a u Osijeku pod dirigentskom palicom Mladena Tutavca donosi vam vrhunski doživljaj u kojem se spajaju strast rocka i elegancija klasike.
Sredinom ožujka naša pozornica ponovno oživljava u glazbenoj večeri koja briše granice između klasičnog i popularnog – Pop-rock rapsodija donosi bezvremenske hitove u raskošnom spoju simfonijskog zvuka, snažnih vokala i energije rock koncerta.
Program donosi presjek najpoznatijih svjetskih pop i rock klasika – od nezaboravnih uspješnica legendarne švedske grupe ABBA poput Dancing Queen, Fernando i Mamma Mia, preko emotivne balade All by Myself (proslavljene u izvedbi Celine Dion), pa sve do monumentalne Who Wants to Live Forever grupe Queen.
Publiku očekuju i antologijske skladbe poput The Boxer dua Simon & Garfunkel, energični Hungry Heart Brucea Springsteena, dirljiva Everybody Hurts benda R.E.M. te snažna Holding Out for a Hero, koju je proslavila Bonnie Tyler.
Nezaobilazni su i rock evergreeni poput Hotel California grupe Eagles, legendarni Johnny B. Goode Chucka Berryja, hit Rosanna sastava Toto, kao i Don’t Bring Me Down grupe Electric Light Orchestra. Večer dodatno obogaćuju i romantične pop uspješnice te prepoznatljivi ritmovi 80-ih i 90-ih.
U koncertu sudjeluju solisti:
Ivana Medić
Dora Vestić
Karlo Miličević
Robert Adamček
Roko Bunčić
Davor Solanović
Uz soliste nastupaju orkestar i bend Opere HNK-a u Osijeku, što jamči snažan i dinamičan glazbeni spektakl.
Aranžmane potpisuje Fedor Vrtačnik, poznatim hitovima dajući novo, simfonijsko ruho, a za dojmljive videoprojekcije zaslužan je Josip Grizbaher.
Pop-Rock rapsodija donosi večer nostalgije, emocije i vrhunske glazbene energije – koncert koji spaja generacije i podsjeća zašto su ove pjesme (postale) bezvremenski klasici.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)