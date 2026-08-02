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Pop-rock rapsodija"

utorak, 15. rujna 2026.

Pop-rock rapsodija

solista, orkestra i benda Opere HNK-a

Mladena Tutavca

Sredinom ožujka naša pozornica ponovno oživljava u glazbenoj večeri koja briše granice između klasičnog i popularnog – Pop-rock rapsodija donosi bezvremenske hitove u raskošnom spoju simfonijskog zvuka, snažnih vokala i energije rock koncerta.



Program donosi presjek najpoznatijih svjetskih pop i rock klasika – od nezaboravnih uspješnica legendarne švedske grupe ABBA poput Dancing Queen, Fernando i Mamma Mia, preko emotivne balade All by Myself (proslavljene u izvedbi Celine Dion), pa sve do monumentalne Who Wants to Live Forever grupe Queen.



Publiku očekuju i antologijske skladbe poput The Boxer dua Simon & Garfunkel, energični Hungry Heart Brucea Springsteena, dirljiva Everybody Hurts benda R.E.M. te snažna Holding Out for a Hero, koju je proslavila Bonnie Tyler.



Nezaobilazni su i rock evergreeni poput Hotel California grupe Eagles, legendarni Johnny B. Goode Chucka Berryja, hit Rosanna sastava Toto, kao i Don’t Bring Me Down grupe Electric Light Orchestra. Večer dodatno obogaćuju i romantične pop uspješnice te prepoznatljivi ritmovi 80-ih i 90-ih.



U koncertu sudjeluju solisti:

Ivana Medić

Dora Vestić

Karlo Miličević

Robert Adamček

Roko Bunčić

Davor Solanović



Uz soliste nastupaju orkestar i bend Opere HNK-a u Osijeku, što jamči snažan i dinamičan glazbeni spektakl.



Aranžmane potpisuje Fedor Vrtačnik, poznatim hitovima dajući novo, simfonijsko ruho, a za dojmljive videoprojekcije zaslužan je Josip Grizbaher.



Pop-Rock rapsodija donosi večer nostalgije, emocije i vrhunske glazbene energije – koncert koji spaja generacije i podsjeća zašto su ove pjesme (postale) bezvremenski klasici.

Novu, jubilarnu, osječkiotvaras opernom jednočinkomi manifestacijomu kojoj donose 6 najtraženijih naslova po 6 eura.Drugi na programuje koncert ", a na rasporedu je u. Koncertu izvedbiu Osijeku pod dirigentskom palicomdonosi vam vrhunski doživljaj u kojem se spajaju strast rocka i elegancija klasike.