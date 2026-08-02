53. Kiparska kolonija Ernestinovo

Nataša Tramišak,

Dražena Vrselja

Marijana Junušić

Posebno je zadovoljstvo upravo ovdje, na području Osječko-baranjske županije, u Ernestinovu, imati jednu od najdugovječnijih kiparskih kolonija naive. Već 53. godinu zaredom, dakle više od pola stoljeća, ovdje se okupljaju umjetnici i kipari naive koji stvaraju vrijedna djela. Ta djela ostaju trajno u Ernestinovu kao baština koju će čuvati i kojoj će se diviti generacije Ernestinovčana. Lijepo je istaknuti i da Osječko-baranjska županija danas bilježi vrlo pozitivne turističke rezultate. Ova je kolonija zasigurno jedna od manifestacija koja nas predstavlja u najboljem svjetlu i pokazuje što Slavonija nudi upravo ljeti, u ovim toplim ljetnim večerima – umjetnost, kulturu, autentičnost i tradiciju. No možda je najvažnije od svega to što ovdje vlada dobra, opuštena atmosfera, zajedništvo i veselje. Upravo je to ono zbog čega se ljudi u Ernestinovo uvijek rado vraćaju

različite generacije i čuva tradiciju

sedam godina

Čudesna šuma

Kreativnog dječjeg centra

od 1. do 8. kolovoza

13 kipara, 3 slikara i 2 slamara

Foto: OBŽ

U subotu je u Ernestinovu otvorena. Svečanom je otvorenju nazočila osječko-baranjska županicadržavna tajnica u Ministarstvu kulture i medija, načelnica Općine Ernestinovo, umjetnici te brojni gosti.– istaknula je županica Tramišak.Kiparska kolonija naive u Ernestinovu manifestacija je koja već 53 godine okupljakiparstva naive. Svoju je snagu pokazala i tijekom Domovinskog rata kada seodržavala u Osijeku, zahvaljujući predanosti umjetnika i organizatora.Načelnica Općine Ernestinovo Marijana Junušić kazala je da je ovogodišnja kolonija posvećena temi „“. - Tema je odabrana povodom otvaranjau Ernestinovu, za čiji se okoliš izrađuju skulpture prilagođene djeci i njihovoj mašti – dodala je Junušić.Kolonija se održavau poznatom ernestinovačkom parku skulptura, uz potporu Ministarstva kulture i medija, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Osječko-baranjske županije, Općine Ernestinovo, Likovne udruge „Petar Smajić“ i brojnih volontera. Kolonija već više od pola stoljeća okuplja umjetnike, ljubitelje kulture i brojne posjetitelje iz zemlje i inozemstva. Na ovogodišnjoj koloniji sudjeluje